Toyota alcanza producción récord en noviembre, advierte riesgos

(Bloomberg) -- Toyota Motor Corp. dijo que su producción mundial alcanzó un récord en noviembre, gracias en parte a la sólida demanda de los consumidores, aunque advirtió sobre un panorama incierto debido a la persistente escasez de semiconductores y los picos en los casos de covid en China.

El fabricante de automóviles número 1 del mundo produjo 833.104 vehículos el mes pasado, un aumento del 1,5% respecto del año anterior. Las ventas globales aumentaron un 2,9% a 796.484 unidades, dijo la compañía en un comunicado emitido el lunes.

La producción de vehículos refleja una sólida demanda en áreas como Norteamérica y un repunte con respecto al año anterior, cuando las infecciones por covid en el sudeste asiático interrumpieron las cadenas de suministro. La industria automotriz todavía se ve afectada por la escasez de chips y otras piezas de automóviles, mientras que también enfrentará desafíos derivados de la rápida propagación de los casos de covid en China.

A principios de noviembre, Toyota redujo su objetivo de producción global para el año fiscal hasta marzo, manteniendo una perspectiva conservadora de ganancias debido a la escasez de chips.

La producción nacional de Toyota para noviembre disminuyó un 3,3% con respecto al año anterior a 266.174 unidades, mientras que la producción en el extranjero aumentó un 3,8% a 566.930 unidades, según el comunicado.

Incluyendo los vehículos ensamblados por las subsidiarias Daihatsu Motor Co. e Hino Motors Ltd., la producción y las ventas totalizaron 982.552 unidades y 884.112 unidades, respectivamente.

Por separado, Nissan Motor Co. dijo que la producción mundial disminuyó un 23% respecto del año anterior a 248.961 unidades en noviembre, mientras que las ventas cayeron un 26%. La producción mundial de Honda Motor Co. cayó un 12% a 325.996 unidades el mes pasado, la primera caída interanual en seis meses.

