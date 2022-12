Lunes, 26 de diciembre de 2024 (09.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Al menos tres muertos en un ataque con un dron ucraniano contra un aeródromo en Rusia

Moscú. Al menos tres militares rusos murieron hoy en un ataque con un dron ucraniano contra el aeródromo "Engels", situado en el territorio de la región rusa de Sarátov, a unos 500 kilómetros al este de Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. "El 26 de diciembre sobre las 01.35 hora de Moscú (22.35 GMT del domingo), medios de defensa antiaérea de la Fuerzas Aeroespaciales de Rusia derribaron a baja altura un dron ucraniano cuando se aproximaba al aeródromo militar 'Engels' de la región de Sarátov", señaló Defensa. Según el parte castrense, tres militares del personal técnico del aeródromo murieron a consecuencia de la caída de los fragmentos del dron.

UCRANIA GUERRA

Las autoridades de Jersón informan de 16 civiles muertos en el fin de semana

Leópolis (Ucrania). El número de civiles muertos en la provincia ucraniana de Jersón en el fin de semana ha ascendido a 16, según informó el jefe de la administración militar regional, Yaroslav Yanushevich. Un total de 64 personas resultaron heridas con distintos niveles de gravedad, agregó este domingo en una publicación en su canal de Telegram, un día después del ataque ruso contra el centro de la capital provincial que dejó al menos diez víctimas mortales.

UCRANIA GUERRA

La contienda de Ucrania sin visos de tregua

Moscú/Leópolis. Los combates en Ucrania no cesan ni un solo día pese a las declaraciones de Rusia de estar lista para negociaciones, palabras de las que Kiev desconfía sobremanera. "Estamos preparados para negociar con todas las partes implicadas acerca de soluciones aceptables, pero está en sus manos. No somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos", dijo este domingo el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista emitida por televisión. El asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, por su parte, dijo que Putin tiene que "regresar a la realidad". "Rusia está atacando Ucrania y matando a sus ciudadanos. No hay otros países, razones geopolíticas", escribió en Twitter.

COREA CONFLICTO

Presuntos drones norcoreanos se infiltran en Corea del Sur, según Seúl

Seúl. Varios "objetos no identificados" que se cree que son drones norcoreanos cruzaron hoy la frontera con el Sur y obligaron a desplegar aviones de combate y helicópteros para destruirlos, según el Ejército surcoreano. Según un representante del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, a partir de las 10.25 hora local (1.25 GMT) se identificaron varios de estos "objetos" en zonas fronterizas de la provincia de Gyeonggi, que rodea a Seúl. El ejército sureño ha enviado aviones y helicópteros de combate para derribar los supuestos drones, que se desconoce por el momento si estaban equipados con armas, según el mencionado portavoz. Uno de estos aviones, un KA-1, de hecho se estrelló en el condado de Hoengsong, 140 kilómetros al este de Seúl, por razones que aún se están investigando.

EEUU TORMENTA

La tormenta Elliot deja ya en Estados Unidos más de treinta muertos

Washington. Al menos 38 personas han muerto estos últimos días por causas relacionadas con la gélida tormenta Elliot, que ha afectado a gran parte del país con fuerte nevadas, bajas temperaturas y vientos huracanados, según la cadena estadounidense CBS. La cadena CNN cifra el número de fallecidos por las inclemencias del tiempo en 37, mientras cientos de miles de ciudadanos se quedaron sin electricidad durante la Navidad. El alcance de la tormenta ha sido casi sin precedentes, extendiéndose desde los Grandes Lagos, cerca de Canadá, hasta el Río Grande a lo largo de la frontera con México. Alrededor del 60 % de la población de EE. UU. se enfrentó a algún tipo de aviso o advertencia relacionado con el clima invernal, y las temperaturas cayeron drásticamente por debajo de lo normal desde el este de las Montañas Rocosas hasta los Apalaches, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

FILIPINAS INUNDACIONES

Al menos 6 muertos y 19 desaparecidos por inundaciones en Filipinas

Manila. Al menos 6 personas han perdido la vida y 19 permanecen desaparecidas a raíz de las graves inundaciones que azotan varias regiones del sur y el este de Filipinas, informó este lunes la agencia para desastres naturales. Los equipos de emergencia indicaron en su última actualización que unas 44.700 personas están desplazadas de sus hogares por las inundaciones, que afectan a más de 100.000 habitantes de numerosas poblaciones del país, especialmente en la sureña isla de Mindanao. Efectivos de defensa civil, inmersos con el agua hasta el pecho, rescataron este fin de semana a más de 176 personas por las riadas en la provincia de Misamis Oriental, en el norte de la isla de Mindanao, según los vídeos y la información facilitada por Cruz Roja.

BIRMANIA CRISIS

Visto para sentencia el último juicio por corrupción contra Suu Kyi en Birmania

Bangkok. Un tribunal militar de Birmania dejó este lunes visto para sentencia el último juicio por corrupción contra la depuesta líder, Aung San Suu Kyi, un proceso que forma parte de una persecución judicial contra ella puesta en marcha por la junta militar tras el golpe de febrero de 2021. El juicio, celebrado a puerta cerrada en un tribunal especial ubicado en la prisión de Naipyidó donde se encuentra recluida la premio nobel de la paz, terminó hoy la parte oral con la presentación de los argumentos finales y la sentencia se conocerá el próximo viernes, indicó una fuente cercana al proceso judicial. Suu Kyi ha sido juzgada por cinco diferentes cargos de corrupción, que están penados con hasta 15 años de cárcel.

CORONAVIRUS CHINA

La provincia china de Zhejiang estima más de un millón de nuevos casos de covid diarios

Pekín. El número de nuevos casos de covid en la provincia de Zhejiang (este) es de aproximadamente un millón cada día, declararon en las últimas horas las autoridades locales. La semana pasada, los departamentos de atención a pacientes con fiebre de las clínicas locales llegaron a atender a 408.000 personas en un solo día, explicó el Gobierno de la provincia, que cuenta con una población de unos 64 millones de habitantes. Basándose en las tomas de muestras entre la comunidad y las encuestas a la población, las autoridades de Zhejiang vaticinan que el pico de la ola de contagios provocará un pico de dos millones de contagios diarios durante aproximadamente el 1 de enero, situación que podría prolongarse durante una semana.

TAIWÁN CHINA

Taiwán denuncia la incursión de 71 aviones y 7 buques chinos

Pekín. El Ministerio taiwanés de Defensa denunció hoy lunes la presencia de 71 aviones y cinco buques militares chinos en las inmediaciones de la isla, llegando 47 de los aeroplanos a cruzar la llamada línea media del Estrecho de Taiwán. Entre los 47 aparatos del Ejército Popular de Liberación (Ejército chino) que cruzaron la línea media había doce aviones de combate J-11, 18 J-16 y seis cazas SU-30, que atravesaron la línea media entre las 06.00 hora local del domingo (22.00 GMT del sábado) y las 6.00 del lunes (22.00 GMT del domingo). La línea media del Estrecho de Formosa, que en la práctica es una frontera no oficial tácitamente respetada por Taipéi y Pekín en las últimas décadas, ha sido cruzada constantemente en los últimos meses por fuerzas chinas durante maniobras militares.

TAILANDIA NAUFRAGIO

Suben a 18 los muertos por un naufragio de un navío de guerra en Tailandia

Bangkok. La Marina de Tailandia confirmó este lunes el fallecimiento de 18 personas a raíz del naufragio de un buque de guerra hace una semana, mientras que los equipos de búsqueda y rescate entraron hoy en el octavo día de trabajo para localizar a once tripulantes que permanecen desaparecidos. El HTMS Sukhothai, un buque corbeta, naufragó en la noche del pasado 18 de diciembre a unos 37 kilómetros de la costa de la provincia tailandesa de Prachuap Khiri Khan, al suroeste de Bangkok, con 105 tripulantes a bordo y tras ser alcanzado por un fuerte temporal, que causó la entrada de agua en la sala de máquinas y cortes de energía.

ETIOPÍA CONFLICTO

Primer viaje a Tigré de altos cargos del Gobierno etíope tras la guerra

Adís Abeba. Una delegación de altos cargos del Gobierno federal de Etiopía se desplazó por primera vez a Mekele, la capital de Tigré, desde el inicio de la guerra entre la región norteña y Adís Abeba hace dos años, a la que pusieron fin el pasado 2 de noviembre con la firma de un acuerdo de paz. Según reportan hoy medios locales citando a los servicios de comunicación del Ejecutivo, la misión está liderada por el presidente de la Cámara de Representantes del Pueblo (Cámara baja del Parlamento etíope), Tagesse Chafo, y tiene como objetivo supervisar la implementación del pacto firmado en la capital sudafricana de Pretoria hace dos meses.

ARGENTINA GOBIERNO

Fernández denunciado por "sedición" al no acatar el fallo de la Corte Suprema

Buenos Aires. El presidente argentino, Alberto Fernández, fue denunciado nuevamente este domingo por parte de la oposición bajo los delitos de "sedición" y "traición a la patria", luego de que el mandatario se negara acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obligaba a restituir fondos a Buenos Aires. "Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional ¡Tienen que ir presos! Con (los diputados nacionales) Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria", escribió la líder de Propuesta Republicana (PRO) -principal facción opositora-, Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter.

