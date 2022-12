López Obrador descarta que ministra desista de presidir el Supremo por plagio

Ciudad de México, 26 dic. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacó este lunes la "rectitud" de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, y aseguró que no debe desistir de presidir el máximo tribunal mexicano, luego de verse envuelta en un supuesto plagio de tesis de licenciatura.

"En lo que a mí me corresponde, me consta, es que (Yasmín Esquivel) ha actuado con rectitud, yo la conozco a ella desde hace seis años para acá. Nunca he recibido una queja", comentó desde su conferencia habitual en el Palacio Nacional.

Desde el fin de semana pasado, circuló que la ministra Esquivel pudo haber copiado la tesis con la que obtuvo su licenciatura en Derecho y que incluso su texto ha sido similar en al menos cinco trabajos de titulación al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Tiene que haber un dictamen. Sí hay coincidencias, todo el mundo coincide en que es una copia. Lo que hay que ver es quién copió a quién”, indicó el mandatario.

Además, López Obrador sostuvo que una investigación del supuesto plagio “es muy bueno”, ya que es “muy sano” y se tiene “que purificar la vida pública”.

El mandatario mexicano pidió a la UNAM que resuelva antes del 2 de enero, cuando se dé a conocer el nombre del ministro que encabezará la SCJN.

Dijo que deben de ser especialistas y autoridades de la UNAM quienes investiguen este posible plagio y den a conocer un dictamen sobre este asunto.

En tanto, la ministra Esquivel compartió su postura y defendió que no ha plagiado su tesis, ya que desde 1985 trabajó y revisó su tesis, “un año antes de la tesis ‘similar’ que habría elaborado el estudiante Edgar Baéz”.

“Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación”, señaló en un posicionamiento público. EFE

