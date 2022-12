Brasil eleva seguridad para juramento de Lula tras amenaza bomba

(Bloomberg) -- Brasil reevaluará los procedimientos para la toma de posesión del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que un explosivo cerca del aeropuerto internacional de la capital, Brasilia, fuera desarmado el sábado, dijo el ministro de Justicia entrante del país.

Flavio Dino escribió el domingo en su cuenta oficial de Twitter que todos los procedimientos de la toma de posesión, prevista para el 1 de enero, “serán reevaluados, con miras a reforzar la seguridad”.

“La toma de posesión del presidente Lula se realizará en paz”, aseveró el futuro ministro de Justicia. “La democracia ha ganado y ganará”.

La policia militar de Brasil dijo que desarmó un explosivo encontrado dentro de un camión de combustible. Un hombre, que confesó que pretendía cometer un crimen en el aeropuerto de Brasilia, fue detenido el sábado por la noche, según la policía civil.

El hombre sería partidario del actual presidente, Jair Bolsonaro, quien perdió una estrecha elección contra Lula, dijo el medio local de noticias G1.

