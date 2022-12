Alzas de tasas de interés están cerca de su fin: gerente Banrep

(Bloomberg) -- La serie más pronunciada de aumentos de las tasas de interés en Colombia está llegando a su fin, al tiempo que se espera que la inflación se desacelere bruscamente y que la economía experimente un aterrizaje forzoso el próximo año, dijo el gerente general del Banco de la República.

Los encargados de formular las políticas monetarias han respondido a la inflación más alta en más de dos décadas, debido principalmente a factores internacionales, con una postura política “contraccionista”, dijo el jefe del banco central, Leonardo Villar, en una entrevista con el diario El Espectador publicada el sábado.

Villar señaló que no podría decir en este momento que el proceso de aumento de tasas ha terminado, pero que nos estamos acercando a lo que podría considerarse el techo de ese proceso.

El banco central elevó la tasa de referencia al 12% en su reunión de diciembre, lo que representa un aumento de 10,25 puntos porcentuales desde que comenzó el ciclo de ajuste en 2021. La inflación anual se aceleró en noviembre al 12,5%, el nivel más alto desde 1999.

La inflación debería comenzar a disminuir en los próximos meses y las tasas de interés más altas deberían afectar la economía “muy pronto”, dijo, y agregó que se pronostica que los aumentos de precios se reducirán a cerca del 7% para fines de 2023 y solo alcanzarán la meta del 3% del banco dentro de dos años.

El crecimiento económico se enfriará a alrededor del 0,5% en 2023 desde una expansión esperada de casi el 8% este año, dijo.

Economistas encuestados por la autoridad monetaria esperan un último incremento de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de enero para finalizar el ciclo de ajuste monetario en el 12,5%.

