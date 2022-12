Save the Children y otras ONGs suspenden sus actividades en Afganistán tras prohibición a personal femenino

KABUL, 25 dic (Reuters) - Cuatro agencias internacionales de ayuda, entre ellas Save the Children, declararon el domingo que suspenderán sus programas humanitarios en Afganistán en respuesta a la orden del Gobierno dirigido por los talibanes de impedir trabajar a las mujeres.

El Gobierno ordenó el sábado a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales y extranjeras que no permitan trabajar al personal femenino hasta nuevo aviso. Afirmó que la medida, condenada en todo el mundo, estaba justificada porque algunas mujeres no se habían adherido a la interpretación talibán del código islámico de vestimenta femenina.

Tres ONG -Save the Children, Norwegian Refugee Council y CARE International- declararon en un comunicado conjunto que suspenderán sus programas a la espera de que se aclare la orden del Gobierno.

"No podemos llegar con eficacia a los niños, mujeres y hombres que se encuentran en una situación desesperada en Afganistán sin nuestro personal femenino", afirma el comunicado, añadiendo que, sin el impulso de las mujeres, no habrían llegado a millones de afganos necesitados desde agosto del año pasado.

Por su parte, el Comité Internacional de Rescate (IRC) informó en un comunicado que suspenderá sus servicios en el país por motivos similares. El IRC afirmó que emplea a más de 8.000 personas en Afganistán, de las cuales más de 3.000 son mujeres.

La suspensión de algunos programas de ayuda a los que acceden millones de afganos se produce en un momento en el que más de la mitad de la población depende de la ayuda humanitaria, según las agencias de ayuda, y durante la estación más fría de la montañosa nación.

Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados y CARE International también destacaron el efecto de la prohibición al personal femenino en miles de puestos de trabajo, más en medio de una crisis económica.

Anteriormente, la agencia de ayuda internacional AfghanAid declaró que suspendió inmediatamente sus operaciones mientras consultaba con otras organizaciones, y que otras ONG estaban tomando medidas similares.

El Comité Internacional de la Cruz Roja en Afganistán también expresó el domingo su preocupación por la medida y por la prohibición anterior de que las mujeres asistan a la universidad, advirtiendo de "consecuencias humanitarias catastróficas a corto y largo plazo".

"OBLIGADOS A CUMPLIR"

Un portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, respondió a las críticas afirmando que todas las instituciones que quieran operar en Afganistán están obligadas a cumplir las normas del país.

"No permitimos que nadie diga tonterías o amenace por las decisiones de nuestros líderes bajo el título de ayuda humanitaria", dijo Mujahid en un mensaje en Twitter, en referencia a una declaración de la jefa de la Misión de Estados Unidos en Afganistán.

La encargada de negocios Karen Decker preguntó en Twitter cómo planeaban los talibanes evitar el hambre entre las mujeres y los niños tras la prohibición. Señaló que Estados Unidos era el mayor donante de ayuda humanitaria al país. (Reporte de Redacción Kabul; Escrito por Gibran Peshimam; Editado en Español por Ricardo Figueroa)