Sábado, 25 de diciembre de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Los ataques mortales a Jersón marcan los diez meses de guerra en Ucrania

Leópolis/Moscú. Unos ataques a la ciudad ucraniana de Jersón, que han dejado al menos ocho muertos y más de 50 heridos, marcaron este sábado los diez meses de la campaña bélica rusa en Ucrania, que está entrando en una nueva fase, en la que, según los pronósticos, Moscú intentaría implicar más a Bielorrusia y Kiev aceleraría sus contraofensivas. "Las redes sociales posiblemente marquen estas imágenes como 'contenido sensible', pero no es un 'contenido sensible', es la verdadera vida de Ucrania y de los ucranianos", escribió en Telegram el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acompañando su mensaje con fotografías que muestran a las víctimas de los ataques y la amplitud de los daños.

Zelenski: No hay drones suicidas que puedan apagar la estrella de Belén

Madrid. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pronunciado este sábado un discurso navideño en el que ha resaltado que no hay drones suicidas que puedan apagar la estrella de Belén. "Veremos su resplandor incluso bajo tierra en un refugio antibombas. Llenaremos nuestros corazones de calidez y luz. Ningún misil Kinzhal puede hacerles daño. Se romperán contra nuestro espíritu de acero. Y nuestra lucha seguirá sin cesar", ha subrayado en su mensaje difundido en las redes sociales.

EEUU TORMENTA

La tormenta invernal Elliot amarga las Navidades a Estados Unidos

Washington. El histórico temporal Elliot ha sumido a Estados Unidos a un clima gélido en plena temporada navideña, amargando la Nochebuena a miles de personas por la cancelación de vuelos, el colapso de carreteras y los cortes del luz en varias partes del país. La tormenta, una bomba ciclónica causada por un frente de aire ártico, está provocando desde el jueves temperaturas bajo cero, intensas nevadas, fuertes vientos y lluvias desde Canadá hasta Texas. De cumplirse los pronósticos, varias ciudades de la costa este y de Florida podrían vivir las Navidades más gélidas desde que se tienen registros.

FRANCIA TIROTEO

El autor del tiroteo confiesa su racismo y prosiguen los disturbios en París

París. El autor del tiroteo que provocó tres muertes en la comunidad kurda de París confesó haber actuado por racismo, mientras que la manifestación convocada en memoria de las víctimas degeneró en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas del orden. La Fiscalía de París, que está investigando los hechos, incluyó el agravante de racismo en los cargos contra el detenido, un hombre de 69 años, que por ahora se enfrenta a acusaciones de homicidio, intento de homicidio, violencia voluntaria e infracción a las reglas de tenencia de armas.

AFGANISTÁN MUJERES

Los talibanes prohíben a las mujeres trabajar en ONG

Kabul. El Gobierno de los talibanes emitió este sábado una orden para prohibir a las mujeres trabajar en cualquier organización no gubernamental (ONG), que se suma al veto a la educación universitaria femenina dictaminado hace menos de una semana. Las fuerzas de seguridad de los talibanes reprimieron este sábado una protesta de decenas de mujeres en el oeste de Afganistán que se manifestaban en contra del veto a la educación universitaria impuesto esta semana por los fundamentalistas.

ESPAÑA MONARQUÍA

El rey dice que el compromiso español con integridad de Estados es irrenunciable

Madrid. El rey de España, Felipe VI, señaló este sábado, en relación con la guerra de Ucrania, el compromiso irrenunciable de España con la defensa de "la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados".El monarca, en su tradicional mensaje de Navidad, consideró estos principios "irrenunciables de un Orden Internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz".

VATICANO NAVIDAD

El papa denuncia en misa del gallo una humanidad insaciable de poder y dinero

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco denunció hoy la existencia de una humanidad insaciable de dinero, poder y placer que devora a los más débiles y causa las guerras, durante la homilía de la misa del gallo celebrada en la basílica de San Pedro. Francisco presidió hoy la tradicional misa del Gallo que como el año pasado se celebró las 19.30 horas (18.30 GMT) pero debido a sus problemas de rodilla permaneció sentado a un lado del altar y fue el cardenal Giovanni Battista Re el encargado de celebrar la eucaristía.

MÉXICO DESAPARECIDOS

México cierra 2022 con 109.000 desaparecidos y miedo en sus familias

Guadalajara (México). México termina 2022 con más de 109.000 personas desaparecidas, una realidad que obliga a los colectivos de familiares a salir a buscar a sus seres queridos con el temor de perder su propia vida en el intento. Quienes conforman las decenas de colectivos de búsqueda en el país han recibido amenazas de muerte o intimidaciones de presuntos miembros del crimen organizado, una realidad que se repite en Jalisco, el estado con mayor número de casos de desaparición y en otros lugares del país.

CORONAVIRUS CHINA

Shanghái recomienda no salir de casa en Navidad para evitar contagio de covid

Shanghái (China). La megalópolis oriental china de Shanghái recomendó hoy a sus ciudadanos que no salgan de sus casas este fin de semana de Navidad "si no es necesario" ante la rápida propagación de la covid-19 después de que el Gobierno nacional comenzase a desmantelar su estrategia de tolerancia cero contra el coronavirus. "¡No salgas los fines de semana si no es necesario, pulsa el botón de pausa para tus reuniones sociales y sé la primera persona responsable de tu propia salud!", pidió la Oficina de Promoción Sanitaria de Shanghái en un mensaje del que se hizo eco el portal de noticias local The Paper.

R.UNIDO HUELGAS

Millones de personas afectados por la huelga de trenes británicos

Londres. Millones de personas se han visto afectadas este sábado en el Reino Unido por la huelga que secundan los ferrocarriles británicos en demanda de mejoras salariales, medida que se prolongará hasta casi final de año. Asimismo, la fuerza de frontera continúa hoy el paro que empezó ayer y que afecta a los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick, así como los de Birmingham (centro de Inglaterra), Manchester (norte de Inglaterra), Cardiff (Gales) y Glasgow (Escocia), aunque la alteración ha sido mínima debido a que las autoridades dispusieron el despliegue de voluntarios y militares para evitar largas colas en los controles de pasaportes.

TIERRA SANTA NAVIDAD

Los turistas vuelven a Belén por Navidad

Belén (Cisjordania). Con la pandemia superada y los turistas de nuevo recalando en la ciudad, la ciudad palestina de Belén, donde nació Jesús según la tradición cristiana, celebró hoy la Nochebuena con un desfile, a ritmo de tambores y gaitas de bandas palestinas, bailes árabes y villancicos, con la asistencia de miles de fieles. El desfile terminó con la entrada a la Basílica de la Natividad, levantada sobre el pesebre donde nació Jesús, del máximo representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, quién encabezó como cada 24 de diciembre el tradicional peregrinaje de Nochebuena desde Jerusalén hasta Belén.

EGIPTO ACCIDENTE

Al menos 27 heridos al derrumbarse un grada en un centro deportivo en Egipto

El Cairo. Al menos 27 personas han resultado heridas al derrumbarse una parte de las gradas de un centro deportivo al oeste de El Cairo, donde una veintena de ambulancias acudieron al lugar y trasladaron a los heridos a los hospitales próximos, según el Ministerio de Sanidad. El incidente ocurrió en la noche del sábado en el Centro Deportivo Internacional Hasan Mustafa, en la Ciudad 6 de Octubre, a unos 40 kilómetros de la capital egipcia, cuando centenares de espectadores asistían a un partido de baloncesto entre dos equipos locales.

