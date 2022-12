Domingo, 25 de diciembre de 2022 (23.00 GMT)

EEUU TORMENTA

Más de 20 muertos en la Navidad más gélida de EEUU en décadas

Washington. Más de 20 personas han fallecido por el paso de la tormenta invernal Elliot, que ha impactado en casi todo el territorio de Estados Unidos en plenas festividades navideñas, las más gélidas registradas en el país desde hace décadas. El temporal, provocado por un frente de aire ártico, comenzó a amainar este domingo tras haber dejado a su paso temperaturas bajo cero desde Canadá hasta Texas, además de intensas nevadas y fuertes vientos que han afectado a la red eléctrica y a la aviación. Durante la mañana del día de Navidad, unos 200.000 usuarios seguían sin luz, mientras que cerca de 3.000 vuelos fueron cancelados.

UCRANIA GUERRA

La contienda de Ucrania sin visos de tregua a una semana del Año Nuevo

Moscú/Leópolis. A una semana del Año Nuevo, los combates en Ucrania no cesan ni un solo día pese a las declaraciones de Rusia de estar lista para negociaciones, palabras de las que Kiev desconfía sobremanera. "Estamos preparados para negociar con todas las partes implicadas acerca de soluciones aceptables, pero está en sus manos. No somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos", dijo este domingo el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista emitida por televisión. El asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, por su parte, dijo que Putin tiene que "regresar a la realidad". "Rusia está atacando Ucrania y matando a sus ciudadanos. No hay otros países, razones geopolíticas", escribió en Twitter al comentar las nuevas declaraciones Putin sobre negociaciones. Podolyak cree que "Rusia no quiere negociaciones, sin busca eludir su responsabilidad".

UCRANIA GUERRA

Las autoridades de Jersón informan de 16 civiles muertos en últimas 24 horas

Leópolis (Ucrania). El número de civiles muertos en la provincia ucraniana de Jersón en las últimas 24 horas ha ascendido a 16, según informó el jefe de la administración militar regional, Yaroslav Yanushevich. Un total de 64 personas resultaron heridas con distintos niveles de gravedad, agregó en una publicación en su canal de Telegram, un día después del ataque ruso contra el centro de la capital provincial que dejó al menos diez víctimas mortales.

VATICANO NAVIDAD

El papa pide que cese la insensata guerra en Ucrania en su mensaje de Navidad

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco clamó hoy para "que se iluminen las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas" y "se ponga fin inmediatamente" a la "insensata" guerra en Ucrania, en el mensaje de Navidad pronunciado desde la logia central de la basílica de San Pedro antes de la bendición Urbi et Orbi. Ante las decenas de miles de personas congregadas en la plaza y en un mensaje emitido por Mundovisión, el papa pidió recordar "los rostros de los hermanos y hermanas ucranianos, que viven esta Navidad en la oscuridad, a la intemperie o lejos de sus hogares, a causa de la destrucción ocasionada por diez meses de guerra".

IRÁN PROTESTAS

Irán arresta a 7 personas al parecer vinculadas al Reino Unido y a protestas

Teherán. La Guardia Revolucionaria de Irán informó este domingo que ha detenido a siete miembros de una red vinculada con el Reino Unido e involucrada en las protestas de Irán, algunos de ellos con doble nacionalidad. Las protestas en Irán comenzaron a mediados de septiembre tras la muerte bajo custodia policial de una mujer kurda de 22 años que había sido detenida por llevar mal colocado el velo islámico. En los más de tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que 2 han sido ejecutados en el presente mes de diciembre

BRASIL INVESTIDURA

Hombre detenido con arsenal en Brasilia participaba en actos contra Lula

Brasilia. Un hombre arrestado la noche del sábado en Brasilia acusado de haber intentado detonar un explosivo y al que se le incautó un arsenal admitió integrar los grupos de "bolsonaristas" que defienden un golpe militar para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. El detenido dijo que participa del grupo de seguidores del presidente Jair Bolsonaro que está acampado frente al cuartel general del Ejército para pedir a los militares un golpe y que su intención era promover un "caos" antes del regreso de Lula al poder el 1 de enero, informó este domingo la Policía Civil del Distrito Federal. El futuro ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, dijo que los campamentos montados por bolsonaristas frente a los cuarteles para pedir un golpe militar se convirtieron en incubadoras de terroristas y tienen que ser desmontados.

ARGENTINA GOBIERNO

Fernández denunciado por "sedición" al no acatar el fallo de la Corte Suprema

Buenos Aires. El presidente argentino, Alberto Fernández, fue denunciado nuevamente este domingo por parte de la oposición bajo los delitos de “sedición” y “traición a la patria”, luego de que el mandatario se negara acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obligaba a restituir fondos a Buenos Aires. “Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional ¡Tienen que ir presos! Con (los diputados nacionales) Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria”, escribió la líder de Propuesta Republicana (PRO) -principal facción opositora-, Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter.

FRANCIA TIROTEO

El autor del tiroteo de París pretendía suicidarse tras la masacre

París. El autor del tiroteo que este viernes costó la vida a tres kurdos en pleno centro de París confesó a los investigadores que trató de llevar a cabo la masacre antes en la vecina Saint-Denis y que su intención era suicidarse "tras matar a extranjeros". Según un comunicado publicado este domingo por la fiscal de París, Laure Beccuau, el individuo de 69 años aseguró que en la mañana del viernes fue a Saint-Denis, localidad del norte de París conocida por estar habitada por muchos inmigrantes, con la intención de matar al máximo posible.

PERÚ CRISIS

Fuerzas Armadas liberan planta de gas tomada por protestantes en sur de Perú

Lima. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú anunció mediante un comunicado que este domingo desocupó una planta de bombeo de gas en Cuzco, en el sur del país, que permanecía tomada por protestantes antigubernamentales desde hacía doce días, y que en el enfrentamiento dos personas resultaron heridas y ya fueron dadas de alta. Los protestantes tomaron esta planta de bombeo de gas de Segakiato, en el departamento de Cuzco, como parte de las marchas antigubernamentales que se vienen produciendo en el país desde el 11 de diciembre en las que han fallecido 27 personas en diversos puntos de Perú.

AFGANISTÁN MUJERES

ONG suspenden programas en Afganistán tras el veto talibán de dar trabajo a mujeres

Berlín. Varias ONG anunciaron hoy la suspensión de sus programas en Afganistán después de que el régimen talibán emitiera este sábado una orden que prohíbe a las organizaciones no gubernamentales dar empleo a mujeres.Los máximos responsables de Save the Children, CARE y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) emitieron un comunicado conjunto en el que subrayaron que no es posible "alcanzar de forma efectiva a niños, mujeres y hombres en desesperada situación de necesidad en Afganistán" sin su personal femenino.

R.UNIDO MONARQUÍA

Carlos III rinde tributo a la fe de Isabel II y a quienes ayudan a los demás

Londres (EFF).- Carlos III resaltó este domingo la fe cristiana de su madre, la reina Isabel II, y rindió particular homenaje a las personas que de manera desinteresada ayudan a quienes más lo necesitan, en su primer mensaje de Navidad como rey. De pie en el coro de la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, el rey Carlos III recordó la profunda creencia de la fallecida Isabel II en Dios, "la luz eterna", y en la bondad de las personas para ayudar a los demás. EFE

int-mmg