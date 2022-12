Domingo, 25 de diciembre de 2022 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

La contienda de Ucrania sin visos de tregua a una semana del Año Nuevo

Moscú/Leópolis. A una semana del Año Nuevo, los combates en Ucrania no cesan ni un solo día pese a las declaraciones de Rusia de estar lista para negociaciones, palabras de las que Kiev desconfía sobremanera."Estamos preparados para negociar con todas las partes implicadas acerca de soluciones aceptables, pero está en sus manos. No somos nosotros los que nos negamos a negociar, son ellos", dijo este domingo el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista emitida por televisión. egún el jefe del Kremlin, la otra parte, en relación a Kiev y países occidentales que le apoyan, "se ha negado a entablar conversaciones".

Los ucranianos celebran este año una Navidad distinta a causa de la guerra

Leópolis (Ucrania)(EFE). - Cada vez más ucranianos, en su mayoría de religión ortodoxa, celebran la Navidad el 25 de diciembre en lugar del 7 de enero para intentar desvincular sus tradiciones de las de Rusia, a la par que hacen un esfuerzo por crear una atmósfera festiva pese a los apagones y los ataques."Es la primera vez que celebramos la Navidad hoy. Lo hacemos para librarnos del pasado común que teníamos con los rusos", dice a EFE Olga Senyk, residente en la ciudad de Leópolis, al oeste del país.

VATICANO NAVIDAD

El papa pide que cese la insensata guerra en Ucrania en su mensaje de Navidad

Ciudad del Vaticano. El papa Francisco clamó hoy para "que se iluminen las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas" y "se ponga fin inmediatamente" a la "insensata" guerra en Ucrania, en el mensaje de Navidad pronunciado desde la logia central de la basílica de San Pedro antes de la bendición Urbi et Otbi. Ante las decenas de miles de personas congregadas en la plaza y en un mensaje emitido por Mundovisión, el papa pidió recordar "los rostros de los hermanos y hermanas ucranianos, que viven esta Navidad en la oscuridad, a la intemperie o lejos de sus hogares, a causa de la destrucción ocasionada por diez meses de guerra".

AFGANISTÁN MUJERES

ONG suspenden programas en Afganistán tras el veto talibán de dar trabajo a mujeres

Berlín. Varias ONG anunciaron hoy la suspensión de sus programas en Afganistán después de que el régimen talibán emitiera este sábado una orden que prohíbe a las organizaciones no gubernamentales dar empleo a mujeres.Los máximos responsables de Save the Children, CARE y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) emitieron un comunicado conjunto en el que subrayaron que no es posible "alcanzar de forma efectiva a niños, mujeres y hombres en desesperada situación de necesidad en Afganistán" sin su personal femenino.

EEUU TORMENTA

Remite la tormenta invernal de EEUU dejando bajas temperaturas

Washington. La tormenta invernal Elliot, que ha congelado a Estados Unidos en plenas festividades navideñas, comenzó a remitir este domingo, aunque todavía mantiene al país sumido en bajas temperaturas y con algunos estragos en aeropuertos y carreteras. El histórico temporal ha podido causar ya una veintena de víctimas mortales en varios estados del país, según medios locales. Más de 315.000 hogares y negocios en todo el país se quedaron sin electricidad en la víspera de Navidad.

BRASIL INVESTIDURA

Futuro ministro de Lula dice que campamentos bolsonaristas generan terrorismo

Río de Janeiro. El futuro ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, dijo que los campamentos montados por grupos de bolsonaristas frente a los cuarteles para pedir un golpe militar que impida la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva se convirtieron en incubadoras de terroristas y tienen que ser desmontados. Dino, designado por Lula como ministro de Justicia del Gobierno que asumirá el 1 de enero, manifestó su preocupación con los campamentos de los seguidores más radicales del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tras la detención de un hombre que había intentado detonar un artefacto explosivo en Brasilia y al que se le incautó un arsenal en su vivienda.

CORONAVIRUS CHINA

Hong Kong espera reabrir su frontera con China continental a finales de enero

Shanghái (China). Las autoridades de Hong Kong recibieron la luz verde de Pekín para elaborar un plan de reapertura de la frontera que separa a la región semiautónoma de la China continental con vistas a comenzar a aplicar los cambios antes del Año Nuevo chino, que se celebrará a finales de enero de 2023. El jefe del Gobierno de la ciudad, John Lee, anunció que un comité encabezado por su número dos, Eric Chan, se coordinará con las autoridades de la provincia suroriental china de Cantón, limítrofe con la antigua colonia británica, y con las de la megalópolis de Shenzhen.

FRANCIA TIROTEO

Turquía condena atentado de París y tilda de "terroristas" las protestas

Estambul. El Gobierno de Turquía ha condenado este domingo el atentado racista en el que el viernes pasado murieron tres personas de la comunidad kurda en París, pero ha tildado de "terroristas" las protestas, en parte violentas, que se han producido como reacción en la capital francesa.El portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, difundió hoy un mensaje en Twitter en el que atribuye las protestas al proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, considerado terrorista tanto por Ankara como por la Unión Europea.

SIRIA CONFLICTO

ONG: 209 muertos, la mitad niños, por remanentes de guerra en Siria en 2022

El Cairo. La organización Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró este domingo que 209 civiles, entre ellos 106 niños, murieron a lo largo de 2022 por los remanentes de la guerra en Siria, que comenzó hace once años. Aparte de los 106 niños muertos, la ONG con sede en el Reino Unido pero con una amplia red de colaboradores en el terreno señaló que 93 hombres y 10 mujeres perecieron por los restos de la guerra. Además, 318 civiles resultaron heridos, entre ellos 190 niños, 20 mujeres y 108 hombres, desglosó la ONG.

R.UNIDO MONARQUÍA

Carlos III rinde tributo a la fe de Isabel II y a quienes ayudan a los demás

Londres (EFF).- Carlos III resaltó este domingo la fe cristiana de su madre, la reina Isabel II, y rindió particular homenaje a las personas que de manera desinteresada ayudan a quienes más lo necesitan, en su primer mensaje de Navidad como rey. De pie en el coro de la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, el rey Carlos III recordó la profunda creencia de la fallecida Isabel II en Dios, "la luz eterna", y en la bondad de las personas para ayudar a los demás. EFE

