Sábado, 24 de diciembre de 2022 (12.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Kiev denuncia la muerte de cinco civiles en Jersón por un ataque ruso

Leópolis (Ucrania). Las autoridades ucranianas denunciaron hoy que en la ciudad de Jersón, al sur del país, han muerto cinco civiles a consecuencia de un ataque ruso, que se suman a las cinco víctimas registradas ayer en la región. El "Estado terrorista" sigue bombardeando a la población civil de Ucrania, afirmó en referencia a Rusia el vicepresidente de la oficina presidencial, Kyrylo Tymoshenko, en su canal de Telegram.

UCRANIA GUERRA

Lukashenko llega a Rusia pocos días después de reunirse con Putin en Minsk

Moscú. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, el principal aliado de Moscú en la campaña militar en Ucrania, llegó este sábado a Rusia, apenas cinco días después de reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Minsk. El mandatario bielorruso visitará hoy el Centro de Preparación de Cosmonautas ruso, donde se entrenan unas representantes de Bielorrusia y participará en una reunión informal de los líderes de antiguos países soviéticos, prevista para los días 26 y 27 de diciembre en San Petersburgo, según fuentes oficiales bielorrusas.

CORONAVIRUS CHINA

Shanghái recomienda no salir de casa en Navidad para evitar contagio de covid

Shanghái (China). La megalópolis oriental china de Shanghái recomendó hoy a sus ciudadanos que no salgan de sus casas este fin de semana de Navidad "si no es necesario" ante la rápida propagación de la covid-19 después de que el Gobierno nacional comenzase a desmantelar su estrategia de tolerancia cero contra el coronavirus. "¡No salgas los fines de semana si no es necesario, pulsa el botón de pausa para tus reuniones sociales y sé la primera persona responsable de tu propia salud!", pidió la Oficina de Promoción Sanitaria de Shanghái en un mensaje del que se hizo eco el portal de noticias local The Paper.

R.UNIDO HUELGAS

Millones de personas afectados por la huelga de trenes británicos

Londres. Millones de personas se han visto afectadas este sábado en el Reino Unido por la huelga que secundan los ferrocarriles británicos en demanda de mejoras salariales, medida que se prolongará hasta casi final de año. Asimismo, la fuerza de frontera continúa hoy el paro que empezó ayer y que afecta a los aeropuertos londinenses de Heathrow y Gatwick, así como los de Birmingham (centro de Inglaterra), Manchester (norte de Inglaterra), Cardiff (Gales) y Glasgow (Escocia), aunque la alteración ha sido mínima debido a que las autoridades dispusieron el despliegue de voluntarios y militares para evitar largas colas en los controles de pasaportes.

FRANCIA TIROTEO

El autor del tiroteo de París confesó que quería "matar kurdos"

París.- El autor del tiroteo que costo la vida a tres kurdos este viernes en una céntrica calle de París confesó a los investigadores que su intención era matar a personas de ese origen, según indican este sábado fuentes de la investigación. Así lo indicó a los policías durante su arresto, al tiempo que señaló que la motivación del crimen era "racista", según indican las fuentes citadas por medios locales. Los responsables kurdos de Francia consideran que París no ha hecho lo suficiente para dilucidar la implicación de Turquía en aquel crimen, al tiempo que dejan planear su sospecha de que Ankara también está detrás de este.

TAILANDIA NAUFRAGIO

Hallan otros siete cadáveres durante búsquedas tras un naufragio en Tailandia

Bangkok. La Marina de Tailandia informó este sábado de que los servicios de búsqueda han rescatado a otros siete cadáveres en el perímetro de búsqueda de los desaparecidos tras el naufragio de un navío de guerra hace casi una semana. Los cuerpos fueron localizados y recuperados entre la noche del viernes y la tarde de este sábado y ahora serán sometidos a pruebas forenses para determinar sus identidades, un proceso que podría llevar entre tres y cuatro días, según precisó la armada en sus redes sociales.

RUSIA INCENDIO

Al menos 20 muertos en un incendio en residencia de mayores en Siberia

Moscú. Al menos 20 personas murieron y seis resultaron heridas esta noche en un incendio declarado en una residencia de mayores que operaba de forma ilegal en la localidad de Kémerovo (Siberia), anunciaron fuentes oficiales. "Según los últimos datos, han fallecido 20 personas", señalaron en el Ministerio de Situaciones de Emergencias ruso. Las autoridades recibieron el aviso de incendio en una residencia de adultos privada, que funcionaba sin autorización, a las 22.20 del viernes (hora local).

SUDÁFRICA EXPLOSIÓN

Al menos 8 muertos y unos 50 heridos tras explotar un camión en Sudáfrica

Johannesburgo. Al menos ocho personas murieron y unas cincuenta resultaron heridas, incluyendo bomberos, por la explosión este sábado de un camión cisterna que transportaba combustible cerca de la ciudad sudafricana de Johannesburgo, confirmaron los servicios de emergencia del país. Según los servicios de emergencia del distrito metropolitano de Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se encuentra Boksburg, la localidad donde tuvo lugar la explosión, el camión cisterna quedó atascado bajo un puente y el roce con la parte superior del vehículo provocó el fuego.

SUDÁN DARFUR

Al menos siete muertos en nuevo brote de violencia en el oeste de Sudán

Jartum. Al menos siete personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un nuevo brote de violencia tribal en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, escenario de frecuentes enfrentamientos entre tribus árabes y africanas, informaron este sábado fuentes de seguridad. Los nuevos enfrentamientos comenzaron el miércoles cuando un grupo de pastores árabes armados atacó la aldea de Amori, en la localidad de Leila, al este del estado de Darfur Meridional, donde "murió un ciudadano de la población y otro resultó herido", según un comunicado del Comité de Seguridad de esa región.

NEPAL JUSTICIA FRANCIA

Llega a París "La Serpiente", el asesino en serie deportado por Nepal

París. Charles Sobhraj, el asesino en serie conocido como "La Serpiente, llegó este sábado a París, tras haber sido deportado por Nepal, donde fue condenado a dos cadenas perpetuas y haber sido liberado por problemas de salud tras 20 años de prisión. Aunque los tribunales solo lograron probar que asesinó a dos turistas, una estadounidense y un canadiense, Sobhraj, que inspiró una serie de Netflix en 2021, es sospechoso de haber cometido una veintena en los años 70, en particular turistas occidentales.

OTAN TURQUÍA

Turquía exige que Suecia y Finlandia cumplan condiciones para entrar en OTAN

Ankara. El Ministerio de Defensa de Turquía aseguró hoy que no se opone a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, pero insistió en que espera aún que cumplan las condiciones para levantar el veto a su acceso. El ministro de Defensa, Hulusi Akar, afirmó que aún espera que los dos países nórdicos "corten sus relaciones con organizaciones terroristas y dejen de apoyarles, y también que levanten las restricciones que impusieron a la exportación (de armas) a Turquía". Turquía y Hungría son los únicos entre los 30 miembros de la Alianza que aún no han ratificado el acceso de Suecia y Finlandia.

ARMENIA AZERBAIYÁN

Putin habla con Alíev de la situación en la frontera azerbaiyano-armenia

Moscú. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó asuntos relacionados con la seguridad en la frontera azerbaiyano-armenia en una conversación telefónica con su homólogo de Azerbaiyán, Ilhám Alíev, según informó el Kremlin. "Se abordaron algunos temas relacionados con implementación práctica de los acuerdos trilaterales entre los líderes de Rusia, Azerbaiyán y Armenia, relacionados, en particular, con las garantías de seguridad en la frontera entre Azerbaiyán y Armeni", indica la nota oficial. EFE

