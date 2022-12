Rey dice que el compromiso español con integridad de Estados es irrenunciable

Madrid, 24 dic. El rey de España, Felipe VI, señaló este sábado, en relación con la guerra de Ucrania, el compromiso irrenunciable de España con la defensa de "la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados".

El monarca, en su tradicional mensaje de Navidad, consideró estos principios "irrenunciables de un Orden Internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz".

Felipe VI, en el noveno discurso de Nochebuena de su reinado, no obvió el conflicto que en estos momentos se vive en el corazón de Europa, tras la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de este año.

En este sentido, dijo que "2022 ha sido -está siendo todavía- complicado y difícil. Como no han sido nada fáciles los últimos años".

"Cuando creíamos haber superado lo peor de la pandemia -sin duda, la mejor noticia- en el mes de febrero Rusia invadió Ucrania y, desde entonces, hemos sido testigos de 10 meses de una guerra que ya ha causado un nivel de destrucción y ruina difíciles de imaginar en nuestra realidad cotidiana. Hemos vivido el sufrimiento del pueblo ucraniano y seguimos sintiendo, con una profunda tristeza, la pérdida de miles de vidas humanas" agregó, antes de enviar su afecto a los ucranianos refugiados en España.

Hasta el momento, España ha acogido a 155.000 refugiados ucranianos, según datos oficiales, víctimas de una guerra que ha provocado el éxodo de al menos 4,8 millones de este país que se han refugiado en toda Europa, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Estamos así, ante una nueva guerra en Europa, en las fronteras de algunos de nuestros socios europeos y aliados, y, por tanto, cerca de nosotros; y que no solo afecta a Ucrania, sino que tiene una trascendencia global", ha señalado.

Felipe VI añadió que "nuestra seguridad también se ha visto afectada. España, además de reforzar con nuestros aliados la capacidad de defensa colectiva, se ha unido a la inmensa mayoría de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania".

El monarca recordó que "la cumbre de la OTAN que se celebró en España, en Madrid, sirvió para reforzar la unidad de todos los miembros de la Alianza, y también de la Unión Europea"."Esta guerra, junto a los efectos también de la pandemia, está teniendo, además, un profundo impacto sobre la economía; ha provocado una crisis energética con consecuencias graves en la industria, el comercio, el transporte y particularmente en las economías familiares", afirmó.

Para el rey de España, "las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos; pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción". EFE

