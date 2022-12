Presidenta de Perú manda un mensaje navideño de paz

Lima, 24 dic. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, mandó un mensaje de calma este sábado en el que llamó a la paz del pueblo y afirmó que no es fácil para ella desear feliz Navidad a los peruanos por el momento de violencia que ha atravesado el país.

"No es fácil para mí decirles a cada uno de ustedes feliz Navidad, no es fácil. Cuánto hubiese querido empezar este gobierno de transición sin esta violencia, sin estas pérdidas humanas que me duelen en el corazón. Reitero a las familias mis condolencias", dijo Boluarte en el discurso navideño.

Perú ha vivido semanas convulsas tras la intensificación de protestas desde el 11 de diciembre en las que han muerto 27 personas y que pedían la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de diciembre, cuando dio un autogolpe de estado fallido.

"Lo único que deseo en mi calidad de mujer, de madre, de hija, de hermana, es trabajar en paz, en calma para solucionar aquello que ustedes con justa razón reclaman, pero esa justa razón que reclaman, que no se aproveche, no se utilice para generar violencia en el país", señaló.

La presidenta afirmó que no resuelven "nada" la toma de aeropuertos, la quema de instituciones como sedes del Poder Judicial o del Ministerio Público, "frente a las necesidades de salud, educación, de agua, de agricultura" que tienen los peruanos.

Instó al diálogo y al trabajo articulado entre la sociedad, las nuevas autoridades regionales electas que asumirán el cargo el 1 de enero, los ministros y los congresistas.

"Tenemos que empezar a trabajar para resolver estos problemas que no se han resuelto", declaró.

Hizo además un llamado a que la tranquilidad vuelva al país para que más personas puedan invertir en Perú, ingresos que ayudarán a la economía y con esto a la educación y servicios de los ciudadanos.

Y en este sentido, reiteró que la toma de carreteras e infraestructuras por parte de protestantes en las últimas semanas solo afecta "a los hermanos de las regiones" y al turismo.

"¿Por qué tomar carreteras? En algún momento yo también salí a protestar por reivindicaciones sociales porque es justo, pero nunca tomamos carreteras, ni incendiamos locales, ni perjudicamos aeropuertos", dijo.

La presidenta también repitió que no se puede generar el caos y desorden cuando hay detrás intereses políticos, y que la pobreza, el hambre y las necesidades no tienen ideologías ni colores políticos.

"No busquen pretextos políticos para buscar el caos no nos hace bien como hermanos pacíficos", dijo antes de referirse a que ha costado 20 años salir del horror y la violencia que vivió Perú, en referencia a la etapa de Sendero Luminoso.

En su discurso, que incluyó varias frases en quechua, también hizo un llamado al amor que predicó Jesús para conseguir la paz.

"No es fácil decirles feliz Navidad porque sé que hay muchas necesidades, mucha desigualdad, sé que no es no es equitativo el trato que ustedes deben de tener. Permítanme y denme la confianza como mujer, como la primera mujer presidenta de Perú en 201 años, de abrazar a las mujeres de la patria y con ellas resolver temas del país, acompañada de hombres valientes", finalizó Boluarte. EFE

