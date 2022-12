Políticos, periodistas y artistas dan las gracias a Serrat en su despedida

Madrid, 24 dic. Decenas de periodistas, políticos, artistas, cantantes y algún sindicalista de los que anoche asistieron al concierto de despedida del cantautor Joan Manuel Serrat en Barcelona (noreste), agradecieron este sábado a través de Twitter los años de música compartida al artista, muy popular tanto en España como en Latinoamérica.

"Gracias", "Gràcies", tanto en castellano como en catalán, es la palabra más repetida en centenares de tuits que han llenado estas últimas horas la red social de admiradores que no pudieron resistir la tentación de compartir la emoción de la noche pasada, por el magistral concierto de Serrat ante más de 15.000 personas, con el que se despidió de los escenarios, tras 58 años de carrera.

Así, Víctor Manuel y Ana Belén, que compartieron tantos conciertos con él, publicaron un par de fotos donde se les ve a los tres sonrientes, con esa única palabra, "Gracias, Serrat", acompañada de emoticonos con aplausos y notas musicales.

El cantautor Ismael Serrano publicó: "Qué noche emocionante. Inolvidable. Gracias por tanto, maestro. Serrat eterno", mientras el compositor, músico y productor Pancho Varona lo despide con un "Hasta siempre, querido maestro Joan Manuel Serrat. Los escenarios de todo el mundo te echarán de menos".

El actor y director de cine catalán José Corbacho reesecribe los versos de una de las canciones más famosas de Serrat: "Hoy podía ser un gran día...y lo fue. Gracies mestre. Per tot. Per tant. Per sempre".

José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, como un fan cualquiera, publica una foto al lado de su ídolo y asegura en su tuit que "las canciones de #Serrat forman parte de la memoria colectiva de nuestro país. Su poesía y su arte han proyectado, como un gran embajador, la diversidad de España en América".

El político del Partido Popular (PP) Esteban González Pons, tuitea con admiración que "Serrat es poeta, también cantante, aunque sobre todo poeta".

"Y se despide, pero se queda. Mientras exista forma de que escuche su voz, en mi adolescencia, juventud, vida interior, seguirá #Serrat; golpe a golpe, verso a verso. Gracias por acompañarme tanto", concluye el eurodiputado conservador.

El dirigente de uno de los dos sindicatos más importantes de España, Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, sólo apunta parte de la letra de "Son aquellas pequeñas cosas" para despedir al artista: "En un rincón, en un papel o en un cajón", junto a imágenes con las portadas de los vinilos que Serrat dedicó a los poemas de Miguel Hernández y Antonio Machado, "Mediterráneo" y una foto de Serrat sacada del concierto.

Una de las periodistas españolas más seguidas en redes, Rosa María Artal, recuerda un verso de Antonio Machado, popularizado aún más por el artista: "Se hace camino al andar. Eso es. Serrat, hasta siempre en tu música".

Además, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, publicó varios momentos del concierto y un par de fotos con el artista entre bambalinas asegurando que "ha sido un lujo poder acompañarte hoy" con un "Moltes gràcies, Joan Manuel".

También el ministro de Cultura, Miquel Iceta, se acercó a las redes para tuitear varios artículos de prensa en los que se narraba y analizaba el último concierto de Serrat, haciendo suyos titulares como "todo pasa y todo queda", "se acabó" o "un terremoto emocional en su concierto de despedida en el Palau Sant Jordi".

Con el concierto de ayer en Barcelona, su ciudad natal, Serrat puso fin a su gira "El vicio de cantar (1965-2022)", con la que se despide de los escenarios cuando está a punto de cumplir 79 años.

Comenzó el pasado mes de abril en Nueva York, y a lo largo de ocho meses ha pasado por Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Uruguay, además de los conciertos en España. EFE

aga/bal/ma/amg