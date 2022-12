Borrell agradece a Serrat haber dado voz a poetas silenciados

Bruselas, 24 dic. El alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, mostró este sábado su agradecimiento al cantautor Joan Manuel Serrat, que dio el viernes en Barcelona el último concierto de su gira de despedida de los escenarios, por haber dado voz a poetas silenciados.

“Este mundo complicado no me ha dejado acompañar a Serrat en su despedida, pero le he escuchado desde la distancia y quiero agradecerle que haya dado voz a nuestros grandes poetas silenciados”, como Miguel Hernández, indicó Borrell a través de su perfil en la red social Twitter.

El político socialista español dio igualmente las gracias a Serrat por “sus canciones, que me han acompañado en tantos momentos alegres o tristes de mi vida”.

Multitud de periodistas, políticos -incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez-, artistas o cantantes estuvieron presentes en el último concierto de Serrat ante más de 15.000 personas, con el que se despidió de los escenarios tras 58 años de carrera. EFE

