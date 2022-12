Tencent profundizará en campaña de recorte de costes en 2023, avanza fundador

Shanghái (China), 23 dic. El gigante digital Tencent, la mayor compañía de China por capitalización de mercado, profundizará en su campaña de recorte de costes en 2023, advirtió su fundador y consejero delegado, Pony Ma, en una asamblea interna de la que se hace eco hoy el diario hongkonés South China Morning Post.

El empresario apostó por centrarse en los segmentos principales en los que opera Tencent en lugar de optar por una estrategia de expansión, y advirtió a los empleados que cualquiera de las líneas de negocio está sujeta a recortes si su rendimiento no es el esperado.

Ma puso como ejemplo el portal de noticias de Tencent, una de las caras más visibles del conglomerado: "Si no son capaces de sostenerse ellos mismos y si todavía tienen muchos problemas, entonces no les queda mucho tiempo. Si no tiene sentido seguir con ellas, podríamos suprimir las operaciones (del portal)".

La gran "esperanza" para Tencent, según su fundador, son los vídeos cortos, un segmento que tratará de combinar con funciones de comercio electrónico.

En lo respectivo a la línea de negocio de videojuegos -Tencent es el mayor editor del mundo por facturación-, Ma dio por hecho que seguirá en apuros en China, donde los reguladores han puesto importantes trabas al lanzamiento de nuevos títulos en los últimos años como parte de los planes para prevenir la adicción entre los menores de edad.

Las compañías digitales llevan más de dos años en el punto de mira de las autoridades nacionales, que emprendieron una dura campaña de regulación que ha afectado gravemente al sector, que había experimentado un gran crecimiento debido, en parte, a la desregulación o a la laxitud en la aplicación de las normativas.

Entre enero y septiembre, Tencent facturó un 2 % menos que en el mismo período que el año pasado, mientras que su beneficio neto cayó un 37 %.

Tras aumentar con fuerza su plantilla -que pasó de menos de 90.000 trabajadores a más de 116.000 entre marzo de 2021 y marzo de 2022-, el grupo revirtió el camino y comenzó a recortar puestos de trabajo en el presente ejercicio, en el que ha llevado a cabo casi 7.400 despidos. EFE

