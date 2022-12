Penas de 5 años de prisión a 35 rohinyás por viajar en Birmania sin permiso

Bangkok, 23 dic. Un grupo de 35 rohinyás, una minoría musulmana perseguida en Birmania (Myanmar) y que tiene restringido el derecho de libertad de movimiento, fueron condenados a cinco años de cárcel por viajar sin permiso dentro del país, informa este viernes la prensa oficialista.

Los condenados, todos ellos mayores de edad, forman parte de un grupo de 112 rohinyás, entre ellos 13 niños y varias mujeres, que fueron arrestados a principios de semana en la suroriental región de Bogale, cerca del delta del río Irrawaddy en el mar de Birmania.

La Policía señaló que las personas partieron del estado Arakan (Rakáin), donde históricamente se encuentra asentada esta etnia, y tenían previsto viajar hasta Malasia, donde muchos rohinyás buscan refugio tras huir de su país, publica el diario The Global New Light of Myanmar.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, a los que considera inmigrantes bengalíes, y los somete desde hace años a todo tipo de discriminaciones, incluidas restricciones a la libertad de movimientos, sanidad y educación.

En agosto de 2017, el Ejército birmano lanzó una campaña militar contra la población rohinyá en el norte del estado de Rakáin (Arakan), por la que el país se enfrenta a una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

El brutal operativo militar motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladés, donde continúan hacinados, junto a otros rohinyás que huyeron en anteriores oleadas de violencia, en el mayor complejo de campos de refugiados del mundo. EFE

nc/esj/jgb