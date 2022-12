Pekín recobra vitalidad pese a que continúa la presión hospitalaria por covid

Álvaro Alfaro

Pekín, 23 dic(EFE).-Las calles de Pekín recobran gradualmente su actividad en un momento en el que la ciudad lidia con una alta presión sanitaria por los contagios de covid y en el que hay dudas sobre la fiabilidad de la información dada por el país asiático, cuestionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La ciudad quedó casi paralizada hace unos días mientras el coronavirus se propagaba entre su población, que decidía aislarse ante una oleada de contagios posterior a la decisión de las autoridades de relajar la política de 'cero covid' que había regido durante casi tres años.

Sin embargo, la impresión de los pequineses es que no quedan muchos habitantes entre sus más de 20 millones que no hayan dado positivo recientemente: "En mi empresa, más del 95 % de empleados ya han tenido covid y todos mis amigos se han ido contagiando... Creo que somos pocos los que no se han infectado", aseguraba una usuaria de la red social Weibo.

VUELVE LA ACTIVIDAD

Pekín ha recobrado gradualmente la actividad en las últimas jornadas, a medida que la población pierde el miedo al virus o baja la guardia tras haberse infectado.

Datos del metro de Pekín muestran que el 15 de diciembre el número de desplazamientos tocó fondo al caer hasta los 1,57 millones y que volvió a crecer hasta los 2,7 millones registrados en 2021, aunque la cifra todavía está lejos de los 6 millones registrados en algunos días de los últimos meses.

Los centros comerciales pequineses ya no lucen el desolado aspecto que mostraban hace días y han recuperado parcialmente su afluencia, en parte gracias a que la mayoría de restaurantes ya no exigen una prueba negativa PCR a los comensales, requisito que había limitado su negocio por la dificultad de realizar un 'test'.

PRESIÓN EN LOS HOSPITALES

Medios locales informaron en las últimas horas de que trabajadores médicos de provincias como Hunan (centro), Jiangsu (este) y Shandong (este) han viajado ya o serán destinados a Pekín para aliviar la presión sanitaria.

Aproximadamente 160 trabajadores sanitarios, especializados en dolencias respiratorias y en atención crítica, viajaron este jueves a Pekín desde Hunan, según una información ofrecida por el portal de noticias The Economic Observer que posteriormente desapareció de su página web, aparentemente presa de los censores.

Fuentes citadas por el medio aseguran que especialistas de otras provincias ya se han desplazado a la capital o "lo harán pronto", extremos no confirmados por las autoridades.

"El tiempo de espera en la sala de emergencias de nuestro hospital es de entre tres y seis horas", aseguraba una doctora capitalina a The Economic Observer, que añadía que "ya es difícil encontrar una cama disponible entre las 80 plazas de cuidados intensivos".

La médica resumía la situación en su centro: "Antes, una enfermera atendía a un paciente en cuidados intensivos. Ahora, atiende a seis".

Según las autoridades pequinesas, el sistema sanitario podría estar viendo luz al final del túnel: este miércoles, visitaron los hospitales locales 65.000 pacientes con fiebre, cifra inferior en un 11 % a la de 73.000 que se registró en jornadas anteriores.

ESCASEZ DE MEDICINAS

Las medicinas que pueden aliviar los síntomas de la covid como el ibuprofeno se han convertido en uno de los productos más buscados, llegando algunos a bromear con que fue la comida más consumida durante la fiesta tradicional del solsticio de invierno, celebrada este jueves.

Los gobiernos locales han instado a las empresas que aumenten la producción de medicamentos y de pruebas de antígenos, que son ya la principal herramienta de detección tras la desaparición de las pruebas PCR rutinarias y de las cuales ya se producen 60 millones de unidades diarias, según las autoridades.

La alta demanda de medicamentos se ha trasladado también fuera de las fronteras chinas: el ministro de Sanidad taiwanés planteó este jueves que se restrinja la venta de analgésicos como el Panadol, ante el aumento de compradores que buscan enviarlos a China.

Algunos productos se hallan agotados en plataformas chinas de compra de medicamentos importados o están disponibles por un precio hasta nueve veces superior al habitual en el caso de algunos antipiréticos, señalan medios locales.

Ante el caos en el mercado, el gigante tecnológico Tencent presentó una nueva aplicación móvil que busca poner en contacto a gente que cuenta con excedentes de medicinas con personas que las necesitan.

PREOCUPACIÓN DE LA OMS

"La OMS está muy preocupada por la evolución en China (de la pandemia), con cada vez más informes sobre casos graves, y para hacer una evaluación completa necesitamos más información sobre esos positivos, las hospitalizaciones y los ingresos en la UCI", pidió esta semana el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

China respondió asegurando que siempre "ha facilitado información de forma abierta, puntual y transparente".

Existen dudas sobre los datos de fallecimientos que ofrecen las autoridades sanitarias, que apenas cuentan un puñado de ellos debido, según un experto citado por la prensa oficial, a que las muertes causadas por enfermedades subyacentes en pacientes infectados por coronavirus no se cuentan como muertes por covid.

China sumó este jueves 3.761 nuevos casos oficiales de covid y no registró ninguna muerte por la enfermedad, aunque entidades investigadoras como la británica Airfinity estiman que el país asiático lidia con un millón de nuevos infectados y hasta 5.000 muertes por el virus cada día. EFE

