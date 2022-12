Normalidad en las estaciones de París en el primer día de la huelga de tren

Antonio Torres del Cerro

París, 23 dic. En el primero de los tres días de la huelga de revisores de tren, las estaciones de París funcionaron normalmente, pues muchos viajeros con sus trayectos anulados para este fin de semana de Navidad pudieron programarse para recurrir a otros medios de transporte.

La calma, con pocos trenes y viajeros, dominaba la estación de Lyon, en el este de la capital y una de las más frecuentadas en las vacaciones navideñas. Conecta París con dos de las principales ciudades francesas, Lyon y Marsella, y con Suiza, además de con varios destinos alpinos.

Esta mañana, el ajetreo normal era el de cualquier viernes, sin escenas de interminables filas o de viajeros agolpados que suelen reproducirse en momentos de huelgas.

Los viajeros, alertados por el paro desde el martes, habían tenido el tiempo para reprogramar su desplazamiento (un 40 % de todos los trenes de alta velocidad de larga distancia resultados afectados). Los que aguardaban sabían que su tren estaba confirmado.

Célia Mamoghil, una estudiante de Periodismo que visita a su familia en Marsella (sur), muestra el email de la compañía Ouigo -la marca lowcost de SNCF- en el que su tren figura como confirmado.

"Me avisaron de que seguía en pie (el trayecto) y aquí estoy, no he tenido ningún problema", explica a EFE.

A mitad de la mañana, el trasiego de pasajeros ya era menos intenso que a primera hora. Una pareja guatemalteca-mexicana, de visita en Francia para encontrarse con sus hijas, esperaba tranquilamente en los bancos de la estación. Su viaje a Ginebra está también programado.

"Vinimos a Europa a principios de diciembre y estamos en París desde esta semana y no hemos tenido ningún problema con lo de huelga. Nos vamos pronto a Suiza", dijo a EFE Claudia García de la Cadena.

No ha sido el caso de unas 300.000 personas, cuyos planes han resultado trastocados, si bien el panorama podía haber sido peor. Los revisores de trenes tenía prevista una segunda tanda de paros en las Fiestas de Año Nuevo pero ha sido desconvocada gracias, en parte, a la presión del Gobierno de Emmanuel Macron.

AUMENTO DEL TRANSPORTE ALTERNATIVO

Para este fin de semana, muchos viajeros han optado por el autobús, el avión o el coche de alquiler, además de acudir a plataformas de vehículos compartidos, esta última una de las opciones más demandadas.

"Desde el martes (cuando se anunció la huelga), registramos el doble de reservas que el anterior fin de semana, se trata de nuestra actividad récord durante los últimos tres años. Para este fin de semana esperamos contar con 360.000 plazas en Francia", contó a EFE Nicolas Michaux, portavoz de BlaBlaCar.

Para Michaux, los ingresos de la empresa, sin concretar datos, seguramente también se duplicarán gracias al paro.

El fin de semana de Nochevieja será previsiblemente más tranquilo para los viajeros, después de que un número indeterminado de franceses se haya quedado sin poder visitar a su familia para Navidad.

Tras un tenso tira y afloja, los revisores y la compañía ferroviaria estatal SNCF llegaron este viernes a un acuerdo en el que se aumenta ligeramente una prima económica prometida (de 600 a 720 euros).

Asimismo, la empresa pública prevé aumentar la plantilla de revisores (de 350 incorporaciones en 2023 a 600) y promete un mejor seguimiento de la carrera profesional de los revisores.

La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, mostró su satisfacción por el acuerdo y destacó que "el diálogo social permite siempre encontrar el mejor camino para todas las partes".

El pacto fue cerrado por la SNCF y los cuatro sindicatos con mayor presencia en la empresa, a pesar de que el paro había sido convocado por un colectivo de revisores fuera de la estructura sindical.

El acuerdo llegó tras una importante presión por parte del Gobierno, con declaraciones de varios ministros, para encontrar rápidamente una solución, ya que la huelga amenazaba a los viajes navideños de cerca de un millón de franceses. EFE

