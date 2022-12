LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

viernes 23 de diciembre de 2022

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - El presidente Volodymyr Zelenskyy afirma, en un nuevo pronunciamiento desafiante tras regresar a la capital de Ucrania después de su visita a Washington en medio de la guerra, que sus fuerzas están “trabajando camino a la victoria” a pesar de los nuevos ataques con misiles de Rusia contra el país. Por E. Eduardo Castillo. 631 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN PARÍS-TIROTEO

PARÍS - Un tiroteo contra un centro cultural kurdo en un bullicioso barrio de París deja tres muertos y tres heridos. Un sospechoso de 69 años está detenido. Estallan escaramuzas en el vecindario unas horas después del tiroteo, con miembros de la comunidad kurda gritando consignas contra el gobierno turco. Por Angela Charlton y Jade Le Deley. 504 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN UCRANIA-GUERRA-BORRANDO A MARIÚPOL

SIN PROCEDENCIA — En todo Mariúpol, los trabajadores rusos demuelen edificios bombardeados a un ritmo de al menos uno por día, y se llevan cuerpos destrozados con los escombros. Soldados, constructores, administradores y médicos rusos reemplazan a los miles de ucranianos que han muerto o se han ido. Ocho meses después de que Mariúpol cayera en manos rusas, Rusia erradica de allí todos los vestigios de Ucrania. Pero no puede ocultar el hecho de que construye sobre la muerte: The Associated Press encontró que en Mariúpol hay más de 10.000 tumbas nuevas. Una investigación de la AP dentro de la Mariúpol ocupada se basó en entrevistas con 30 residentes, imágenes satelitales, videos recopilados desde el interior de la ciudad y documentos rusos. Por Lori Hinnant, Vasilisa Stepanenko, Sarah El Deeb y Elizaveta Tina. 3.212 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-ECO AMÉRICA LATINA-INFLACIÓN

BUENOS AIRES - Con excepción de Venezuela y Argentina, que han lidiado con este problema durante años, la inflación no era motivo de preocupación para los latinoamericanos. Hasta ahora. La guerra en Ucrania, que disparó el precio de los combustibles y los alimentos, ha profundizado el alza del costo de vida que venía afectando a la región desde la pandemia del nuevo coronavirus y desatado protestas de sectores productivos y sindicatos. Por Almudena Calatrava. 1.195 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación giró en torno al reciente atentado que sufrió el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva, a la expulsión del embajador de México en Perú y a un discurso que el presidente francés dio a la selección de fútbol de su país. Estos son los hechos: periodista mexicano que sufrió atentado no anunció su retiro. Gobierno de Ciudad de México no contradijo a periodista atacado. Autoridad electoral no canceló candidatura de política mexicana. Embajador mexicano en Perú no ha sido el único expulsado. Subtítulos de video de Macron hablando con selección de fútbol son incorrectos. Por León Ramírez, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 2.411 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y CARIBE

AMN-GEN MÉXICO-DIPLOMACIA

CIUDAD DE MÉXICO - Hacer diplomacia con un presidente que abiertamente ha mostrado su desinterés por la política internacional —“la mejor política exterior es la interior”, repite Andrés Manuel López Obrador— y que habla a diario ante la prensa sin ningún tipo de filtro, no es tarea sencilla. La crisis entre México y Perú, donde el mandatario mexicano ha ido mucho más allá que el resto de países que se consideran parte de la izquierda latinoamericana, es el último ejemplo. Por María Verza. 1.181 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN PERÚ-CRISIS-MEMORIA

HUAMANGA, Perú - Los disparos ejecutados hace una semana por soldados en los Andes de Perú, en su más mortífera respuesta contra manifestantes en lo que va del siglo XXI, traen a la memoria de Victoria Prado los abusos que padeció buscando a su hermano desaparecido por el Ejército en marzo de 1990. Por Franklin Briceño. 1.057 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMS-GEN CHILE-INCENDIOS

SANTIAGO - La ciudad chilena de Viña del Mar se levantaba desolada tras pasar toda la noche combatiendo un incendio de grandes dimensiones que amenazó a sectores poblados y a la emblemática Quinta Vergara donde se celebra el festival. El saldo de momento es de un muerto, 30 heridos y 130 casas destruidas, según el último balance de las autoridades. 435 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-INM EEUU-ASILO-PROHIBICIÓN

EL PASO, Texas, EE.UU. - Cientos de migrantes se han aglomerado bajo gélidas temperaturas en México en la frontera cerca de El Paso, Texas, a la espera de una crucial decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionada con el posible fin de una restricción impuesta por Washington durante la pandemia que les impide solicitar asilo. Por Morgan Lee y Elliot Spagat. 1.122 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-CLI EEUU-TORMENTA INVERNAL

MISSION, Kansas, EE.UU. - Millones de estadounidenses soportan temperaturas gélidas, condiciones de ventisca, cortes de energía y reuniones navideñas canceladas debido a una tormenta invernal casi sin precedentes que está exponiendo a un 60% de la población a algún tipo de alerta por el mal clima. Por Heather Hollingsworth y Jill Blled. 459 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

ASI-GEN CHINA-HONG KONG

HONG KONG - El presidente chino Xi Jinping reafirma el compromiso de Beijing de respetar el principio de gobernanza de “un país, dos sistemas” para Hong Kong, y sostiene que es el “mejor arreglo” para mantener la prosperidad y estabilidad de la ciudad. Por Kanis Leung. 322 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN COREAS-TENSIONES

SEÚL, Corea del Sur - Corea del Norte dispara dos misiles balísticos de corto alcance en dirección a sus aguas orientales, en la más reciente demostración de su armamento días después de que aviones de guerra de Estados Unidos y Corea del Sur efectuaran maniobras militares conjuntas que Pyongyang considera un ensayo de invasión. Por Hyung-Jin Kim. 465 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT COHEN-DECESO

LONDRES - George Cohen, un defensor que integró la selección de Inglaterra que ganó la Copa del Mundo en 1966, ha muerto, informa la Asociación Inglesa de Fútbol. Tenía 83 años. 359 palabras. AP Foto. ENVIADO

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

