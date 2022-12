La Federación francesa se queja a la AFA por jugadores argentinos

París, 23 dic. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graet, se ha quejado por carta a su equivalente argentino por las burlas "anormales" de los jugadores albicelestes contra Kylian Mbappé durante las celebraciones por la victoria en el mundial de Catar.

En una entrevista que publica este viernes el diario Ouest-France, Le Graet señala que ha escrito una carta al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, porque encuentra "que esos excesos son anormales en el marco de una competición deportiva" y no llega "a entenderlos".

Tras acabar el encuentro, el portero argentino Emiliano "Dibu" Martínez se burló ya en el vestuario, pidiendo "un minuto de silencio" para Mbappé y durante el desfile en autobús en Buenos Aires llevó un muñeco con una foto de la estrella francés en la cara.

Incluso, el jueves, el arquero argentino continuó sus burlas durante una celebración en su tierra de Mar del Plata, cuando ante 100.000 personas dijo que el francés Aurélien Tchouaméni "se cagó todo" antes de lanzar fuera uno de los penaltis de la tanda decisiva.

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ya había pedido ayer, en una entrevista radiofónica, que la FIFA investigue los insultos "indignos" vertidos por los futbolistas argentinos contra "les Bleus".

"Son unos insultos indignos, y ¿qué hace la FIFA? El deporte es una cuestión de juego limpio y de mostrar respeto por los otros, mostrar respeto también por los perdedores", afirmó La Maire. EFE

rcf/og

« J’ai écrit à mon homologue de la Fédération argentine, je trouve ces excès anormaux, dans le cadre d’une compétition sportive, et j’ai du mal à comprendre, explique Noël Le Graët dans une interview accordée à Ouest-France. Cela va trop loin. Le comportement de Mbappé a été exemplaire. »

Noël Le Graët a accordé à Ouest-France un long entretien, ce jeudi 22 décembre, où il revient notamment sur les performances de l’équipe de France au Qatar, et bien sûr l’avenir de Didier Deschamps.

Il a confiance dans le fait que le sélectionneur dira oui pour l’accompagner au bout de son dernier mandat à la tête de la FFF, en 2024.

Il y avait des milliers de personnes place de la Concorde à Paris, lundi soir, pour acclamer les Bleus malgré la défaite en finale. C’est réconfortant ?

L’engouement, il n’y a pas de doutes, jamais l’équipe de France n’a été autant suivie, il y a un grand attachement des Français pour elle. Cette finale est effectivement un peu entrée dans la légende, à deux centimètres près l’équipe pouvait gagner en prolongations, alors qu’on se croyait à la rue durant une grosse heure. Au départ, j’ai eu un peu peur, j’ai cru qu’on allait finir sur une mauvaise note.

Vous avez des explications sur ce non-match initial ? Est-ce que le virus qui avait touché les Bleus peut entrer en ligne de compte ?

Probablement. Mais c’était plutôt de gros rhumes qu’un virus. Certains des leaders étaient moins bien, comme Griezmann qui a fait un Mondial exceptionnel, Rabiot avait moins de jambes… Mais les jeunes qui sont entrés ont montré du talent et de la volonté. Je veux tirer une conclusion globale de notre parcours. Si on fait le bilan, on peut dire qu’on a fait une très bonne Coupe du monde. On a eu...

Il vous reste 80% de cet article à lire.

Pour continuer votre lecture, abonnez-vous 1ère semaine offerte Annulable à tout moment