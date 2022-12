La Asamblea salvadoreña aprueba presupuesto estatal por 8.902 millones

San Salvador, 22 dic. La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves el presupuesto general del Estado por más de 8.902 millones de dólares, un 11,7 % más que el aprobado en 2022 y con un déficit de financiación de 1.139 millones.

El presupuesto, presentado en septiembre pasado por el Gobierno de Nayib Bukele, fue aprobado por 67 votos de los 84 diputados y es superior en más de 934,9 millones de dólares a los 7.967 votados en 2022.

Según el dictamen de la Comisión del Presupuesto, este presupuesto tiene un "crecimiento de tan solo un 3 % en el nivel del gasto público".

De acuerdo con los legisladores, se da prioridad a "todos aquellos proyectos de infraestructura y que van a dar crecimiento económico y que evidentemente van a derivar en un incremento en la recaudación (fiscal)".

Los diputados afirmaron en el documento que el presupuesto se basa en una proyección de crecimiento económico de 2,2 % del producto interno bruto "para ser conservadores", a pesar que el Banco Central de Reserva prevé que sea del 2,8 %.

El dictamen legislativo que dio luz verde a la votación indica que la inversión pública ascendería en 2023 a 1.739 millones de dólares, 45 más que "lo programado para este año" 2022.

Las carteras de Salud, Seguridad y Educación recibirían en total 3.471 millones de dólares, "creciendo alrededor de un 1 %".

"Se mantienen unas finanzas públicas equilibradas, cumpliendo con todos los compromisos de deuda externa, pensiones y demás", afirmaron los legisladores.

El "gasto corriente" del Estado para 2023 será, de acuerdo con el documento, de más de 5.551 millones de dólares, al 62,3 % del total del presupuesto.

Horas antes de la aprobación del presupuesto, la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo gestionar prestamos o colocar bonos por más de 1.139 millones de dólares exclusivos para la financiación del presupuesto estatal que "no puede ser atendido con los ingresos corrientes ordinarios".

DISCUSIÓN DE PRESUPUESTO "NO ADECUADA"

La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, dijo a periodistas que el presupuesto "no es del todo transparente" y que no se dio una discusión "no adecuada".

"La discusión no ha sido ni por cerca la adecuada, la técnica, la completa que se necesitaba para realmente cuidar el dinero de la gente", sostuvo y crítico que los ministros dieron "explicaciones muy escuetas" sobre el uso que se daría a los recursos.

Advirtió que además "se está programando un gasto menor" y dio como ejemplo que en 2022 "se ha gastado más de 1.000 millones de dólares de lo que se programó" originalmente en el presupuesto.

Dijo que, a su juicio, "no es real lo que se ha planteado como presupuesto", si el Gobierno "mantiene el nivel de gasto".

En septiembre pasado, el BCR elevó su proyección de crecimiento económico para el cierre de 2022 en 2 décimas, pasando de 2,6 % a 2,8 %, pero inferior a la proyectada en junio de 3,2 %.

Las principales agencias calificadoras han reducido la nota de riesgo de El Salvador a raíz de las crecientes necesidades de financiación del Gobierno salvadoreño, sin que este haya podido cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. EFE

