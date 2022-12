Experto prevé incremento del "populismo" gubernamental en El Salvador en 2023

San Salvador, 23 dic. La campaña electoral de los comicios presidenciales y legislativos de 2023 será escenario de un "incremento del populismo desde el Gobierno", consideró en una entrevista con EFE el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

Se espera que la campaña electoral de 2023 y las elecciones de 2024 se vean marcadas por la búsqueda de la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele, pese a señalamientos de inconstitucionalidad y de que él mismo afirmó en el pasado que la Carta Magna no lo permite.

"Sin duda va a ser un año electoral cargado con mucha más propaganda por parte del Gobierno, porque tiene que lograr cimentar más la ventaja que ya arrojan las encuestas", indicó Escobar.

Agregó: "Esto puede derivar en incremento del populismo desde el Gobierno por medio de diferentes acciones".

"Las encuestas ya dan como ganador desde estas fechas a Nuevas Ideas (partido oficialista) y al presidente, y necesitan fortalecer esa posición. Van a continuar con su dinámica populista, eso va a recrudecer en 2023", subrayó.

Advirtió que, a su juicio, esto podría generar que "se va a cerrar más la información, porque se va a comenzar a pedir más información sobre la gestión gubernamental y el origen de los fondos que van a utilizar en esa campaña adelantada", porque el Gobierno "no va a querer ser escrutado".

MÁS ATAQUES CONTRA ONG Y PRENSA

Escobar, cuya organización aborda temas electorales, de estado de derecho y transparencia, considera que en 2023 podría "aumentarse el nivel de ataque contra las organizaciones, contra la prensa crítica".

"No va a querer el Gobierno que las opiniones e investigaciones de la prensa y sociedad civil organizada puedan afectar su posición electoral", acotó.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señaló esta semana que la libertad de prensa en el país se encuentra en "estado crítico" y hasta mediados de diciembre ha registrado al menos 125 agresiones contra periodistas, con los funcionarios estatales como principales señalados.

ELECCIONES "ILEGITIMAS" Y SIN ALTERNANCIA

En septiembre pasado, Nayib Bukele anunció que buscará su reelección inmediata, una situación que no se daba desde la época de la dictadura militar en el país.

Diversos abogados han señalado que esta decisión es contraria a la Constitución y el mismo presidente Bukele afirmó en 2013 que "la Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces seguidas".

"En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término", dijo en una entrevista.

Los jueces de la Sala de lo Constitucional, que han sido señalados por Estados Unidos de ser "leales" al Gobierno de Bukele, cambiaron un criterio en septiembre de 2021 sobre la reelección y dijeron que es posible.

Abogados consultados por EFE indican que esta opinión de los magistrados no tiene efectos sobre la legislación, dado que se emitió en un proceso particular sobre el retiro o no de derechos ciudadanos de una persona y no fue en un fallo de constitucionalidad.

A criterio de Escobar, las elecciones en 2024 "no van a ser un medio de generar alternancia a ningún nivel", dado que "la elección presidencial va a ser ilegitima, si compite el presidente Bukele".

Agregó que el Tribunal Supremo Electoral, sin que haya mediado una solicitud de Bukele de inscribirse como candidato, "ya adelantó que va a permitir que compita el presidente".

Advirtió que también existen "serias dudas" sobre las elecciones legislativas tras la aprobación de una ley de voto en el extranjero que podría "favorecer al oficialismo".

Indicó que el TSE también es un "órgano electoral amenazado", dado que si rechaza la candidatura de Bukele "no cabe duda que serían procesados" penalmente" sus magistrados.

Subrayó que "hay un ente electoral amenazado", dado el antecedente del 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea de amplia mayoría oficialista removió sin proceso previo a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. EFE

hs/rrt

(foto)(video)