Crudo registra segunda ganancia semanal; Rusia advierte recorte

(Bloomberg) -- El petróleo subió a un máximo de tres semanas y logró anotar su segunda ganancia semanal consecutiva después de que Rusia previno sobre un posible recorte de producción de hasta 700.000 barriles diarios, en respuesta a las sanciones que han sido impuestas sobre el crudo de la nación.

Con los volúmenes de negociación disminuyendo antes de las vacaciones de Navidad, la amenaza de Rusia superó el impacto de las bajas temperaturas que azotaron a Estados Unidos. El frío detuvo un tercio de la capacidad de refinación en la Costa del Golfo de Texas y hasta 350.000 barriles diarios de crudo de Dakota del Norte.

Los futuros de gasolina también subieron al nivel más alto en tres semanas luego de las interrupciones de la refinería, aunque el suministro está en buena forma. Las reservas de gasolina de la Costa del Golfo están en un nivel récord para esta época del año, y los inventarios de diésel también están por encima de lo normal.

El crudo todavía está en camino de una modesta ganancia anual después de un año volátil en el que la invasión rusa a Ucrania trastornó los mercados petroleros. La invasión llevó a los países del G7 a imponer un límite de precio de US$60 por barril al crudo ruso en un esfuerzo por reducir los ingresos del Kremlin y de mantener las exportaciones en el mercado.

