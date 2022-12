Acciones suben, operadores ponen buena cara a datos de inflación

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses cerraron la sesión del viernes con ganancias, a medida que los inversionistas digirieron los datos que muestran que la inflación sigue disminuyendo y que las alzas de tasas de la Reserva Federal están cumpliendo su propósito. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 terminaron una semana turbulenta a la baja. Los índices sufrieron tres semanas de pérdidas, su racha más larga desde fines de septiembre, dado que los inversionistas lidiaron este mes con una Fed restrictiva y los datos apuntan a una economía resistente.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,6% a las 16:01, hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 0,3%

El Dow Jones Industrial Average avanzó 0,5%

El índice MSCI World cayó 0,9%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,2%

El euro subió 0.2% a US$1,0618

La libra esterlina sufrió pocos cambios a US$1,2049

El yen japonés cayó 0,4% a 132,88 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cambió poco a US$16.807,54

El ether subió 0,4% a US$1.219,32

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó siete puntos básicos al 3,75%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 2,40%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 3,64%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 2,8% a US$79,64 el barril

Los futuros del oro subieron 0,5% a US$1.804,60 la onza

