Solicitudes de seguro desempleo en EE.UU. anotan leve variación

(Bloomberg) -- Las solicitudes de beneficios por el seguro de desempleo en Estados Unidos registraron pocos cambios la semana pasada y se mantuvieron cerca de un nivel históricamente bajo, lo que subraya la renuencia de las empresas a despedir trabajadores en un mercado laboral con restricciones de oferta.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 2.000 a 216.000 en la semana que finalizó el 17 de diciembre, según mostraron datos del Departamento del Trabajo publicados el jueves. La previsión media era de 222.000 solicitudes.

Las solicitudes continuas, o la cantidad de personas que ya presentaron una solicitud inicial y ahora reclaman beneficios por desempleo, se redujo a 1,67 millones en la semana que finalizó el 10 de diciembre. La medida ha ido aumentando lentamente, lo que podría indicar que a los desempleados les está resultando más difícil encontrar trabajo.

Él promedio móvil de cuatro semanas de solicitudes iniciales, que disminuye la volatilidad de una semana a otra, cayó a un mínimo de un mes de 221.750. Los datos pueden ser particularmente difíciles de ajustar estacionalmente durante las vacaciones.

El mercado laboral sigue siendo extremadamente ajustado y, si bien ha habido algunos signos de enfriamiento, el actual desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra sigue ejerciendo una presión alcista sobre los salarios. También ha hecho que muchos empleadores se muestren más reacios a reducir el personal, dados los desafíos para atraer y retener empleados.

Datos separados del Conference Board mostraron el miércoles que más consumidores consideraban que el empleo era “abundante” en diciembre que en el mes anterior, mientras que menos personas percibían los trabajos como “difíciles de conseguir.”

En términos no ajustados, las solicitudes iniciales cayeron, y California, Indiana y Ohio registraron los mayores descensos.

Por otra parte, el producto interno bruto de EE.UU. creció a un ritmo anual del 3,2% en el tercer trimestre, por encima de las estimaciones previas y gracias a una revisión al alza del gasto de los consumidores.

