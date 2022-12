Marruecos contesta a Amnistía que su informe de tragedia Melilla es parcial

Rabat, 22 dic. El Gobierno de Marruecos afirma que el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la tragedia ocurrida en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio carece de "objetividad e imparcialidad", es "sesgado y se rige por una fuente unilateral", y defiende la actuación "proporcionada" ese día de sus fuerzas de seguridad.

La Delegación Marroquí de Derechos Humanos contesta así al informe presentado por AI el 13 de diciembre, en el que sostiene que las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas cometieron crímenes contra el derecho internacional en el salto a la valla de la ciudad norteafricana española de Melilla, en el que murieron, según esa organización, al menos 37 subsaharianos, según un comunicado publicado este jueves por la agencia oficial de noticias marroquí MAP.

Entre esos crímenes figuran la omisión del auxilio médico a los heridos, torturas y expulsiones colectivas, según AI.

Para el organismo marroquí, dicho documento constata "las campañas de Amnistía Internacional" contra Marruecos y las afirmaciones que recoge, basadas, dice, en una "fuente unilateral", carecen de "pruebas que las respalden".

Cita como fuentes de AI tres asociaciones, una de ellas, afirma, "conocida por sus posturas políticas radicales", otra por "su hostilidad a la integridad territorial de Marruecos" y una tercera que "no realizó ninguna investigación sobre el tema".

Sobre el número de migrantes muertos ese día que sostiene AI (37 frente a los 23 que dicen las autoridades marroquíes), Marruecos indica que "no se sustentan ni concuerdan con resultados de investigaciones ni documentos". Según la Delegación, AI "no pudo determinar el número real debido a que no realizó trabajo de campo".

El Gobierno marroquí lamenta que AI se basó en "noticias de dudosa credibilidad y se limitó a seleccionar y presentar testimonios individuales y unilaterales sobre presuntas transgresiones, sin prueba ni fundamentación alguno".

Y defiende la actuación de las autoridades marroquíes ese día, que "no recurrieron al uso de munición real y optaron por responder con medios legales proporcionados, a pesar de la gravedad del ataque", un intento de cruce del paso fronterizo en el que participaron entre 1.500 y 2.000 personas. EFE

mt/pddp