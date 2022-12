H&M confirma que tiene los derechos de productos con imagen de Justin Bieber

ESTOCOLMO, 22 dic (Reuters) - El minorista sueco de ropa H&M dijo el jueves que cuenta con los derechos para vender la ropa con imagen y letras de Justin Bieber que retiró de las tiendas esta semana después de que la estrella del pop dijera que no había dado su aprobación.

"El titular de la licencia de Justin ha confirmado que H&M tenía los contratos adecuados y siguió todos los procedimientos de aprobación apropiados para cada diseño seleccionado", escribió H&M en un comunicado.

El lunes, Bieber instó a sus 270 millones de seguidores de Instagram a no comprar la mercancía, calificándola de "basura" y dijo que estaba a la venta sin su aprobación. Al día siguiente H&M retiró los artículos de la venta.

"Por respeto a Justin, retiramos los productos de nuestra página web y tiendas, y estamos trabajando para encontrar la mejor manera de hacer uso de ellos", dijo H&M, agregando que la compañía había sido socio de mercadería de Bieber desde 2016.

H&M, la segunda mayor minorista de moda del mundo, puso a la venta sudaderas y camisetas con fotos de Bieber o citas de sus letras como "I miss you more than life" de la canción "Ghost". (Reporte de Johan Ahlander; Editado en español por Aida Peláez-Fernández)