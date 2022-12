Hijo del cubano José Daniel Ferrer llega a Miami tras recibir "presiones"

Miami, 22 dic. José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del preso político cubano José Daniel Ferrer García, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, llegó a Miami, Florida (EE.UU.) tras sufrir "varias presiones" para que intentara convencer a su padre de que abandone la isla, según dijo a un canal local.

"Ellos (las autoridades cubanas) han querido que yo haga que mi padre salga de la prisión, me iban a utilizar para intentar sacarlo del país y no acepté ninguna condición que ellos me pusieron", expuso Ferrer al canal América Tevé, de Miami.

En la entrevista divulgada en exclusiva este miércoles, el joven confirmó que "recientemente", según el canal, visitó a su padre y que éste continúa en huelga de hambre tras golpizas sufridas en prisión.

"Lo vi superdébil, físicamente está muy delgado. Me dijo que le habían dado innumerables golpes en las costillas y los riñones que los dejaron destrozado (...), desde ese día inició una huelga de hambre", señaló al periodista Mario J. Pentón.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció recientemente que el opositor José Daniel Ferrer, en prisión tras intentar sumarse a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue agredido frente a su familia, por lo que inició una huelga de hambre.

De acuerdo con un comunicado del CTDC, Ferrer, líder de la ilegalizada Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), "fue golpeado en presencia de sus hijos y de su esposa durante una visita familiar" en la cárcel de Mar Verde (Santiago de Cuba, este) el pasado 9 de diciembre.

"Mi padre ha hecho muchos avances, es la persona que más avances ha hecho, pero aun así no ha podido llegar a lo que se quiere, que es la libertad", señaló el hijo del opositor, quien añadió que desde el exilio va a "intentar estudiar una carrera universitaria y seguir apoyando a la oposición en Cuba".

"En Cuba, las personas últimamente han optado más por salir del país que por seguir luchando", afirmó el joven, quien, de acuerdo con América Tevé, al tomar el camino del exilio se reúne así con su madre y dos de sus hermanas, también exiliadas.

Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020 condenado a prisión tras un juicio a puerta cerrada por un supuesto delito de lesiones a otro hombre, cargo que sus familiares y colaboradores niegan.

Tras seis meses encerrado, y en medio de fuertes presiones internacionales, en abril de 2020 se le conmutó la pena por una sanción de cuatro años y medio de detención domiciliaria.

Más de un año después, el disidente fue encarcelado de nuevo por unirse a las protestas del 11J.

La Justicia cubana revocó en agosto del año pasado el beneficio de detención domiciliaria del conocido disidente y lo condenó a permanecer en la cárcel los años que le restan de condena por una supuesta agresión. EFE

jip/emi