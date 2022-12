Fallece a los 81 años Diane McBaine, actriz de "Surfside 6"

Los Ángeles (EE.UU), 21 dic. Diane McBain, actriz conocida por su papel como Daphne Dutton en la serie "Surfside 6", murió este miércoles a los 81 años a causa de cáncer.

McBain falleció esta mañana en la casa de retiro y hospital Motion Picture & Television Country House en Woodland Hills, California, después de una larga lucha contra cáncer de hígado, según informó su amigo Michael Gregg Michaud al medio especializado The Hollywood Reporter.

La actriz también es recordada por su papel como Diana St. Clair, una escritora de libros de hombres para mujeres, en el filme protagonizado por Elvis Presley "Spinout" (1966).

McBain (Cleveland, 1941) comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo adolescente de anuncios publicitarios y a los 17 años consiguió un contrato de 7 años para ser parte de Warner Bros.

Su debut televisivo lo hizo en la serie "Maverick" (1957) y su incursión en el cine fue con el filme "Ice Palace" (1960).

Su carrera se caracterizó por dar vida a mujeres rubias y mimadas de la alta sociedad, entre ellas la "socialite" de cabello rosa Pinky Pinkston, en la segunda temporada de la serie "Batman" de la ABC.

Los últimos proyectos audiovisuales de la actriz fueron a inicios de milenio en filmes como "Besotted" (2001) o "The Broken Heart Club: A Romantic Comedy" (2000), entre otros títulos.

Su última etapa profesional estuvo marcada por la escritura al ser autora de los libros "Famous Enough: A Hollywood Memoir" (2014), "The Laughing Bear (2020) y "The Color of Hope (2021).

En paralelo a su carrera, la actriz se convirtió en una ardua defensora de víctimas de violencia sexual y fue asesora de víctimas tras haber narrado que ella misma vivió una traumática violación y agresión física en 1982. EFE

