China tendría 1 millón de casos de covid y 5.000 muertes al día

(Bloomberg) -- Es probable que China esté registrando diariamente 1 millón de contagios por covid y 5.000 muertes por el virus mientras lidia con lo que se espera que sea el brote más grande hasta ahora en todo el mundo, según un nuevo análisis.

La situación podría empeorar aún más para el país de 1.400 millones de habitantes. La tasa de casos diarios de la ola actual podría elevarse a 3,7 millones en enero, según Airfinity Ltd., una firma de investigación con sede en Londres que se enfoca en análisis predictivos de salud y que ha estado monitoreando la pandemia desde sus inicios. Es probable que luego se produzca otro aumento en las cifras de casos que llevaría el máximo diario a 4,2 millones en marzo, estimó el grupo.

Su modelo de la magnitud y el daño del brote en China, que utiliza datos provinciales, muestra que el impacto que ha tenido el abrupto alejamiento de la estrategia china Covid Zero supera con creces los registros que mantiene el Gobierno.

Oficialmente, China reportó 2.966 nuevos casos para el miércoles y ha habido menos de 10 muertes por covid desde principios de diciembre. Pero esa información contrasta con un número cada vez mayor de reportes sobre hospitales que están colapsados con pacientes y crematorios que están trabajando con su capacidad totalmente sobrepasada.

Los cambios en la forma en que el Gobierno informa las cifras del virus también son un factor. China ha cerrado en gran medida su vasta red de cabinas para pruebas y ha dejado de incluir todas las infecciones en el recuento diario, lo que hace que la ciudadanía dependa de las pruebas rápidas sin la obligación de informar los resultados.

Estos cambios significan que “es poco probable que los datos oficiales sean un fiel reflejo del brote que se está viviendo en todo el país”, señaló en un comunicado Louise Blair, encargada de vacunas y epidemiología de Airfinity. “Este cambio podría minimizar el alcance de las muertes observadas en China”.

Nota Original:China Is Likely Seeing 1 Million Covid Cases, 5,000 Deaths a Day

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.