China eliminará cuarentena para viajeros extranjeros desde enero

(Bloomberg) -- China planea reducir los requisitos de cuarentena para los viajeros extranjeros en enero, según personas familiarizadas con el asunto, mientras el país desmantela los últimos vestigios de su política covid cero.

Las autoridades están estudiando una política de “0+3”, en la que se eliminaría el requisito de pasar un tiempo en un hotel de cuarentena o centro de aislamiento y, en su lugar, las llegadas al país estarían sujetas a tres días de monitoreo, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque las conversaciones no son públicas.

No está claro de inmediato qué forma puede tomar ese monitoreo, o si requeriría cuarentena en el hogar. Todavía se están ultimando los detalles del plan, incluida la fecha de inicio en enero.

En la actualidad, China exige a los viajeros que permanezcan en cuarentena en un hotel u otro establecimiento durante al menos los cinco primeros días tras su llegada. A los que residen en la ciudad por la que entran en China se les permite pasar los tres días siguientes en casa, aunque se les prohíbe salir de ese lugar.

Este régimen, impuesto cuando se suprimieron las infecciones dentro de China mediante las pruebas masivas y los duros encierros que fueron los sellos distintivos del covid cero, se ha vuelto cada vez más irrelevante después de que las autoridades empezaran a tomar medidas rápidas para reabrir la economía. Después de intentar eliminar el covid durante tres años, China permite ahora que circule ampliamente, desmantelando la vasta red de restricciones casi de la noche a la mañana. La abrupta medida ha provocado una explosión de casos y cada vez son más los informes de muertes por covid no contabilizadas.

La Comisión Nacional de Salud no respondió a las solicitudes de comentarios.

La semana pasada, el South China Morning Post informó que la frontera entre Hong Kong y China continental iba a reabrirse por completo a principios del mes que viene, lo que sugiere que las autoridades de Pekín se preparan para reducir las restricciones a los viajes. El subsecretario de Transporte y Logística de Hong Kong, Liu Chun-san, dijo el viernes que la ciudad se estaba preparando para reanudar sus servicios ferroviarios de alta velocidad con China continental.

La segunda economía más grande del mundo ha estado aislada en gran medida del resto del mundo desde principios de 2020, cuando China impuso por primera vez una prohibición general a los viajeros al extranjero. Aunque la prohibición se ha ido suavizando desde entonces, las normas siguen siendo lo suficientemente restrictivas como para desalentar a la gran mayoría de los viajeros. La cuarentena obligatoria también ha mantenido a los chinos en casa, ahogando lo que era una lucrativa fuente de turistas para muchas partes del mundo antes de la pandemia.

Sin embargo, desde finales de noviembre, cuando miles de personas protestaron contra las duras medidas de covid cero en ciudades de toda China, el Gobierno ha retirado rápidamente muchas de sus restricciones relacionadas con la pandemia. Ese cambio abrupto ha confundido expertos y ha suscitado la preocupación de que una tasa de vacunación aún relativamente baja entre los ancianos provoque un elevado número de muertes.

