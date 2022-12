Carteras 60/40 se recuperarán en 2023: Hartnett de BofA

(Bloomberg) -- La popular cartera 60/40 se prepara para una recuperación después de experimentar su peor año desde la crisis financiera mundial, según el estratega jefe de inversiones de Bank of America Corp.

Poner el 60% en acciones y el 40% en bonos “debería generar un retorno positivo en 2023”, dijo Michael Hartnet, en una proyección para el año venidero publicada el jueves por el banco.

Hartnett es optimista sobre los bonos en la primera mitad del próximo año, ya que espera que la recesión se extienda durante los primeros seis a nueve meses, sin ser profunda ni dejar secuelas. El mercado de valores repuntará el segundo semestre una vez que esté “claro que ya han quedado atrás el pico de las tasas de interés y el mínimo de las ganancias corporativas”, dijo.

Los bonos y las acciones globales fueron golpeados en conjunto este año debido a que los bancos centrales aumentaron las tasas de interés, lo que alimentó los temores de una recesión. Un indicador de referencia de Bloomberg que mide el desempeño del mercado de activos cruzados en Estados Unidos muestra que las carteras típicas 60/40 van rumbo al peor año desde la crisis financiera mundial.

Hartnett también dijo que la perspectiva para las acciones de pequeña capitalización es “realmente bastante buena” una vez que los inversionistas comiencen a anticipar una recuperación.

“No vamos a volver a un mundo de tasas del 0% o de flexibilización cuantitativa en el que todo lo que se tenía que hacer era poseer grandes acciones tecnológicas”, dijo. “La gente está buscando un nuevo liderazgo en los mercados y las acciones de pequeña capitalización serán parte de eso”.

