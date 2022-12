Argelia defiende la libertad de culto en el país tras el cierre de Caritas

Argel, 22 dic. El ministro de Asuntos Religiosos en Argelia, Youcef Belmehdi, aseguró hoy que la constitución garantiza la libertad de culto aunque recordó que "el islam es la religión del Estado", tres meses después de que las autoridades ordenaran el cierre de la organización cristiana Caritas, basada en el país magrebí desde hacía seis décadas.

El responsable calificó de "rumores" la información sobre la clausura de templos y aseguró que "estos lugares no son iglesias sino locales que no han cumplido con las normas y leyes relativas a la edificación y urbanismo, además de no disponer de autorización para ejercer esta actividad religiosa".

Belmehdi defendió que la legislación argelina protege los lugares religiosos de la "influencia política o ideológica" así como la integridad de sus adeptos. Asimismo declaró que su departamento está "abierto" al diálogo con el fin de "combatir" el discurso de odio y el radicalismo al tiempo que garantice por igual las libertades y la protección de todos los credos.

"Los nobles valores de la sociedad argelina son una vía auténtica arraigada y un ejemplo a seguir en la cultura de la convivencia", concluyó el político durante una conferencia organizada por la comisión nacional para las religiones no musulmanas.

Por su parte, el arzobispo de Argel, monseñor Jean-Paul Vesco, insistió en que "la Iglesia católica en Argelia ha elegido, desde la independencia del país, ser una iglesia ciudadana en una sociedad plural, porque la base de nuestra acción es la capacidad de hacer el bien a partir de nuestra fe y no para evangelizar".

A finales de septiembre la Iglesia católica de Argelia anunció la decisión del Gobierno de cerrar de manera "definitiva" la organización Caritas y el cese de todas sus actividades y obras de ayuda realizadas por este servicio humanitario de la Asociación Diocesana de Argelia (ADA).

El pasado mes de junio, Amnistía Internacional alertó sobre la detención de una veintena de miembros de la minoría minoría musulmana Ahmadiya, una comunidad mesiánica fundada en el siglo XIX en Pakistán, por "denigrar" el islam y "participar en un grupo no autorizado". EFE

