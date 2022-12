Valverde: "Ha sido el final soñado"

Madrid, 21 dic. Alejandro Valverde, que este año ha puesto fin en las filas del Movistar a una extensa trayectoria profesional como ciclista, declaró que ha vivido "el final soñado" por cómo se dieron los resultados y el cariño recibido por parte de la afición española.

Valverde, de 42 años, se ha retirado del ciclismo tras dos décadas en el pelotón profesional, un balance de 133 victorias y triunfos tan importantes como el Mundial de 2018, una Vuelta a España en 2009 y un tercer puesto en el Tour de Francia de 2015 y otro en el Giro de Italia de 2016.

"Ha sido un final de año que soñaba. Me podía haber retirado el año anterior pero con la pandemia y con poco público no iba a ser bonito. Este año ha sido muy bonito y el final con la Vuelta a España ha sido espectacular en las salidas y llegadas. Además en Italia ha habido cuatro carreras muy bonitas y los resultados han acompañado", dijo Valverde, durante la presentación del equipo Movistar para la próxima temporada.

El deportista murciano sigue en la estructura de Movistar y ayudará en labores técnicas al equipo que dirige Eusebio Unzué.

"Ahora tenemos jóvenes y no tan jóvenes. He estado en esta primera concentración del equipo y yo, que soy un corredor alegre, aunque tenga mis años, esta concentración la he disfrutado mucho. Dentro de entrenar con ellos veo muchas cosas que puedo transmitir a directores y entrenadores y siempre es bonito ayudar", confesó.

"Han sido dieciocho años muy bonitos con el equipo y lo he disfrutado mucho. Es una pena irme porque el ciclismo es mi pasión, también mi trabajo, pero es algo que me gusta. Ahora, en la nueva faceta, todo lo que sea aportar y ayudar a que el equipo sea mejor trataré de hacerlo", concluyó. EFE

