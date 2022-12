Simeone: "¿Joao? Nadie es imprescindible"

Majadahonda (Madrid), 21 dic. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este miércoles que "nadie es imprescindible" en el conjunto rojiblanco, cuando fue preguntado por Joao Félix, del que no tiene "duda de que es un jugador importantísimo".

"Yo quiero lo mejor para el Atlético de Madrid. Hace once años que estoy dejando todo lo que tengo para que el equipo y el club crezcan. Me importa solo eso, ganar, seguir mejorando, creciendo, focalizando en el famoso partido a partido. Después, todo lo que pueda suceder sucederá. Nadie es imprescindible, nadie, pero nadie. Las cosas serán como tengan que ser", declaró en rueda de prensa en Majadahonda.

"No tengo ninguna duda de que es un jugador importantísimo. Lo hablamos un montón de veces. Tuvo un buen Mundial, un trabajo importante, jugó muchos partidos, tuvo participación en goles y en la importancia que el entrenador (Fernando Santos) le dio para desarrollar todo lo que tiene y ojalá nosotros podamos ver al mejor Joao que se vio en el Mundial, porque lo ha demostrado y lo puede representar con el equipo", abundó después.

"Ojalá podamos darle serenidad, tranquilidad y alegría para mostrar todo lo que se vio en el Mundial, que fue muy bueno", continuó el entrenador, entre la idea del atacante portugués, ya transmitida al club, de que quiere abandonar el equipo en este mercado de invierno.

El técnico perderá ya, de inmediato, a otro atacante: Matheus Cunha, "casi por firmar" por el Wolwerhampton, al que se sumará desde el próximo mercado de invierno.

Para suplir la salida o salidas en ataque, si es que finalmente se produce la de Joao Félix, Simeone está "mirando para dentro, para el club, mirando a los chicos del B". "Me entusiasman muchísimo, están en un buen momento, es verdad que es una categoría baja en comparación con la Liga y son jóvenes. Veo muchas ganas de hacer las cosas bien. Tevenet y su cuerpo técnico están trabajando muy bien".

Es un reinicio ahora para el Atlético, tras Qatar 2022. "Me hizo muy bien ir a ver el Mundial. Hacía mucho que no veía fútbol desde la tribuna. No me quiero acostumbrar tampoco. Por estar expulsado, entiendan (risas), para que interpreten bien. Pero viéndolo desde la tribuna se ve diferente, sin tener esa responsabilidad", valoró.

"He visto cosas que me gustaron, cosas que veía en partidos que me tocó ir a ver al Mundial, que nos reclamaban ustedes, la gente, que hacíamos mal, porque viéndolo en un lugar más tranquilo, más frío, no estando en esa burbuja que a veces tenemos con el equipo, pues abría un poco más el panorama", admitió.

"Ojalá que pueda transmitir lo que vi, tengo ganas, tengo entusiasmo, tengo ilusión, estoy dejando muchísimo de mi energía en el club y lo hago con mucha alegría y devoción por lo que hago, porque me gusta", recalcó.

"Me pone muy contento, sobre todo, que hemos tenido cinco futbolistas entre los cuatro primeros del mundo (Griezmann, Molina, De Paul, Correa e Ivo Grbic). Habla muy bien del trabajo del club y los futbolistas que tenemos dentro de nuestra plantilla", repasó.

"Es la segunda vez que estoy acá en el club que tenemos futbolistas campeones del mundo. Griezmann, Lemar y Lucas en 2018 y ahora Rodrigo de Paul, Molina y Correa. Es algo importante para el club, porque seguramente ha elegido bien a los futbolistas que están con nosotros", expuso el técnico.

Y habló en concreto de Rodrigo de Paul: "Es parte de uno como vea las situaciones. Rodrigo la temporada pasada empezó muy bien, después tuvo un bajón como todos los futbolistas y terminó la temporada muy bien. Ésta es una temporada muy irregular de parte de todo el equipo y no creo que sea justo pensar en un futbolista".

Ya este jueves espera el Arenteiro, de Segunda RFEF, en la segunda ronda de la Copa del Rey. "Es un equipo que principalmente juega 4-4-2, que se hace fuerte en su casa, que trabaja bien los partidos y tiene mucha ilusión", explicó Simeone, que apuntó que este "torneo es maravilloso, porque permite la posibilidad a todos de competir bien".

"No importa la categoría, con quién toque competir, siempre hay posibilidades en un partido único. No importa el sol, el viento, el agua, si es pasto corto o alto, es lo que vos puedas mostrar dentro del campo y la ilusión que tengas para jugar contra quien sea", añadió.