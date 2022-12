Reducción de costos evitó déficit de US$3.000M en Twitter: Musk

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Twitter Inc., Elon Musk, dijo que, antes de la reciente ronda de fuertes reducciones de costos, la plataforma se dirigía a registrar un flujo de caja negativo de US$3.000 millones.

“Es por eso que pasé las últimas cinco semanas recortando costos como loco”, dijo Musk durante una sesión de Twitter Spaces el martes por la noche. “Esta empresa es, básicamente, como estar en un avión que va derecho a estrellarse a alta velocidad con los motores en llamas y con controles que no funcionan”.

Musk compró Twitter por US$44.000 millones en octubre, financiando parte del acuerdo con casi US$13.000 millones en deuda con pagos de intereses de cerca de US$1.500 millones al año. El multimillonario ha reducido drásticamente los costos, por ejemplo, despidiendo a más de la mitad del personal de Twitter. Ayer confirmó que renunciará como director ejecutivo una vez que encuentre un reemplazo apropiado.

Twitter se dirige a registrar ingresos de alrededor de US$3.000 millones, con alrededor de US$1.000 millones en efectivo en su balance general, señaló Musk.

“Ahora creo que, de hecho, Twitter estará bien el próximo año”, sostuvo Musk, y espera que la compañía alcance “grosso modo” un umbral de rentabilidad en su flujo de efectivo. Agregó que los anunciantes han estado haciendo preguntas “sensatas” pero “duras” sobre las ganancias de la inversión para comprar anuncios en la plataforma.

Twitter estaba en camino de registrar cerca de US$5.200 millones en ventas en el año fiscal 2022 antes de que Musk comprara la empresa, según estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg antes del cierre de la transacción el 28 de octubre.

Las acciones de Tesla Inc., de la que Musk también es director ejecutivo, han estado bajo una sostenida presión desde que adquirió Twitter debido, en parte, a que existe la preocupación de que el multimillonario se distraiga con Twitter y no se concentre lo suficiente en el fabricante de vehículos eléctricos. Musk además ha vendido miles de millones de dólares en acciones en los últimos dos meses. En parte, los inversionistas están analizando la voluntad de Musk de apoyar financieramente a Twitter y de pagar su carga de deuda.

Las acciones de Tesla han caído alrededor de un 61% en lo que va del año hasta el cierre del martes.

