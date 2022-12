Miércoles, 21 de diciembre de 2022 (23.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

===============

EEUU

Zelenski propone a Biden un plan de paz que no dañe la soberanía de Ucrania

Washington. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, "pasos concretos" para lograr la paz en la guerra con Rusia sin poner en cuestión la soberanía del territorio ucraniano. "Como presidente, la paz no implica comprometer la soberanía, la libertad ni la integridad territorial de mi país", dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Biden. Zelenski dijo, además, que los misiles Patriot que EE.UU. enviará a su país "fortalecerá de forma significativa" el espacio aéreo ucraniano. Biden afirmó que el envío del sistema de defensa antiaérea Patriot a Ucrania no debe ser interpretado como una escalada por Rusia. "Es un sistema de defensa, no supone una escalada, es defensivo".

SITUACIÓN

Putin dice que no hay limitaciones en la financiación del Ejército ruso

Moscú. No existe ningún tipo de limitación a la financiación de las necesidades del Ejército ruso en la "operación militar especial" en Ucrania, declaró hoy el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al inaugurar una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa del país. "No tenemos ningún tipo de limitaciones en la financiación, el país y el Gobierno dan todo lo que pide el Ejército, todo", afirmó. Además, llamó a mejorar la capacidad de la tríada nuclear del país integrada por la aviación estratégica, los misiles intercontinentales y los submarinos atómicos.

----

VENEZUELA OPOSICIÓN

Oposición venezolana pide eliminar "Gobierno interino" encabezado por Guaidó

Caracas. La mayoría de opositores que apoyaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 pidieron este miércoles la eliminación del llamado Gobierno interino encabezado por el exdiputado, que cuenta con el reconocimiento de EE.UU. y otros países. "La propuesta sería la eliminación de todo el Gobierno interino, a excepción de tres instancias que consideramos que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior", dijo en una rueda de prensa el exdiputado Alfonso Marquina, en nombre de 69 de los 112 diputados elegidos en 2015, cuyo período venció en enero de 2021.

ISRAEL GOBIERNO

Netanyahu anuncia que vuelve al poder apoyado por la extrema derecha

Jerusalén. El anuncio hoy de Benjamín Netanyahu de que puede formar gobierno junto a sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos marca el inminente retorno del primer ministro más longevo de la historia de Israel junto al ejecutivo más extremista registrado desde su fundación. El nuevo gobierno, pendiente aún de ser ratificado por el Parlamento, estará integrado por 64 diputados de seis partidos distintos: dos ultraotodoxos, tres religiosos y de extrema derecha y el Likud de Netanyahu, que se impuso en los comicios del mes pasado con 32 escaños de una Cámara de 120.

PERÚ CRISIS

===========

PRIMER MINISTRO

La presidenta peruana nombra primer ministro a su exministro de Defensa

Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, nombró este miércoles presidente del Consejo de Ministros al hasta hoy ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, 11 días después de que designara a su primer equipo de Gobierno con el ex fiscal superior Pedro Miguel Angulo Arana al frente.El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, subrayó este miércoles que "en Perú no existe ninguna persecución política" al ser consultado sobre el asilo recibido por la esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, de parte de México. Otárola declaró que se ha informado a México que Paredes se encuentra comprendida como "coautora del delito de organización criminal", en una investigación de la Fiscalía de la Nación abierta contra Castillo y su entorno familiar y político más cercano.

MÉXICO

López Obrador confirma que familia de ex presidente peruano llegó a México

Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este miércoles que la esposa del expresidente peruano Pedro Castillo, Lilia Paredes, y sus hijos, Arnold y Alondra Castillo, arribaron a la Ciudad de México junto con el embajador de México en Lima, Pablo Monroy.

----

PARAGUAY FISCAL

Venezuela confirma detención de un acusado del homicidio del fiscal paraguayo

Caracas. El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela confirmó este miércoles a EFE la detención en Caracas de Gabriel Salinas, el último de los identificados como autores materiales del asesinato del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, perpetrado el pasado 10 de mayo en la isla de Barú, en Colombia. El acusado, de nacionalidad venezolana, se encuentra detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, detalló a EFE la Fiscalía, minutos después de que las autoridades colombianas informasen de su captura en el país caribeño.

PREMIOS OSCAR

"Black Panther" y "All Quiet on the Western Front" ganan terreno en los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.). "Black Panther: Wakanda Forever", la alemana "All Quiet on the Western Front" y "Avatar: The Way of Water" ganaron este miércoles posiciones en la carrera de los Óscar al despuntar en la lista de precandidatos. La Academia de Hollywood publicó los aspirantes a las categorías de mejor documental, corto documental, película internacional, maquillaje, banda sonora, canción, película de animación, sonido, efectos visuales y "live action".Los filmes ganadores en todas las categorías serán votados por todos los académicos que hayan visto las cinco películas seleccionadas y se darán a conocer el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

BIRMANIA CRISIS

Consejo de Seguridad ONU pide detener violencia y liberar presos en Birmania

Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este miércoles una resolución que pide un cese inmediato de la violencia en Birmania y que reclama a la Junta militar que controla el país la liberación de todos los presos políticos, incluida la depuesta líder Aung San Suu Kyi. El texto, que ha sido objeto de negociaciones durante meses, salió adelante con doce votos a favor y tres abstenciones, de China, Rusia y la India. Aunque el Consejo de Seguridad había adoptado varias declaraciones de menor peso sobre Birmania desde el golpe de Estado que perpetraron los militares en febrero de 2021, esta es la primera resolución que aprueba el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.

PAKISTÁN INUNDACIONES

Más 20 millones de afectados por inundaciones en Pakistán necesitan ayuda

Islamabad. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo este miércoles que más de 20 millones de víctimas de las inundaciones aún dependen de la ayuda, ya que el país aún se recupera de la devastación causada por la inédita tragedia de hace seis meses. La situación en las áreas afectadas sigue siendo alarmante, ya que millones de personas siguen sin refugio pese a la llegada del invierno, y la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y la insuficiencia de los servicios de salud también son un desafío para las víctimas. EFE

int-mmg