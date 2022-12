Miércoles, 21 de diciembre de 2022 (04.00 GMT)

TALIBANES EDUCACIÓN

Los talibanes ordenan el veto de mujeres en las universidades del país

Kabul. Las mujeres no podrán asistir a las universidades en Afganistán, según una orden publicada este martes por el Gobierno de los talibanes, en un nuevo movimiento de opresión del régimen fundamentalista,que ya prohibió hace un año la educación secundaria de niñas. La decisión emitida por el ministro de Educación Superior de los talibanes, Shaikh Nida Muhammad Nadim, fue tomada tras una reunión del gabinete del Gobierno de los islamistas, según una misiva oficial publicada por medios afganos. La carta dirigida a las autoridades de las universidades del sector público y privado instruye a los centros a prohibir todo tipo de educación para mujeres "con efecto inmediato y hasta nuevo aviso".

UCRANIA GUERRA

El 80 % de la región de Kiev sigue sin electricidad tras ataques del lunes

Leópolis (Ucrania). El 80 % de los consumidores de la región de Kiev sigue sin suministro eléctrico tras los ataques rusos del lunes contra la infraestructura energética ucraniana, informaron hoy fuentes regionales. "Debido a los daños a gran escala de la infraestructura energética, Ukrenergo (el operador de la red eléctrica) aplica cortes de emergencia. El 80 % de la región carece de electricidad", aseguró el jefe de la administración militar regional, Oleksiy Kuleba, en su canal de Telegram.

UCRANIA GUERRA

Zelenski visita Bajmut, en la región de Donetsk

Leópolis (Ucrania). El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha visitado la ciudad de Bajmut, en la región de Donestk, uno de los puntos donde combaten más intensamente los ejércitos ucranianos y ruso, según la oficina del presidente citada por la agencia Ukrinform. Durante los últimos días, Bajmut ha sido escenario de fuertes combates y se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales del ejército ruso en Ucrania.

PERÚ CRISIS

ELECCIONES

El Congreso de Perú aprueba adelanto de elecciones para abril de 2024

Lima. El pleno del Congreso de Perú aprobó este martes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para abril de 2024, con el objetivo de que el mandato de las actuales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo concluya a fines de julio de ese año y no en el mismo mes de 2026. El proyecto, que fue presentado por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención, en una primera votación que deberá ser refrendada en la siguiente legislatura ordinaria.

MÉXICO

Perú expulsa a embajador mexicano y da salvoconducto a la familia de Castillo

Lima. El Gobierno peruano declaró este martes persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la "injerencia" que consideran que han hecho las "altas autoridades" de la nación norteamericana y además otorgó un salvoconducto a la familia del expresidente para acudir este país, que les ha concedido asilo. "Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración a prensa.

EEUU SISMO

Al menos 2 muertos y 11 heridos por terremoto de magnitud 6,4 en California

Los Ángeles (EE.UU). Al menos dos personas han muerto y otras once han resultado heridas por un terremoto de magnitud 6,4 en la costa norte de California, informaron este martes las autoridades locales. La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt (California), a unos 250 kilómetros al norte de San Francisco, explicó en un comunicado que los dos fallecidos perdieron la vida "como resultado de las emergencias médicas" ocurridas durante o después del sismo.

ECUADOR GOBIERNO

Guillermo Lasso anuncia que buscará su reelección como presidente de Ecuador

Washington. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este martes durante una charla en Washington que buscará su reelección en 2025 para un segundo mandato. El mandatario ecuatoriano, de 67 años, detalló que quiere un segundo mandato para "seguir en materia económica con políticas virtuosas que requiere el Ecuador, en materia política con más democracia y en materia social con aún mayor inversión".

ALEMANIA NAZISMO

Condenan a una anciana por complicidad en 10.500 asesinatos del nazismo

Berlín. Un tribunal alemán condenó hoy a dos años de libertad condicional a una nonagenaria que fue secretaria del campo de concentración nazi de Stutthof, en territorio polaco, al declararla culpable de complicidad en el asesinato de más de 10.500 prisioneros. La Audiencia Provincial de Itzehoe responde así a la petición de la Fiscalía de dos años de libertad condicional para la nonagenaria, mientras que la defensa había solicitado su absolución. Tras un total de 40 días de juicio, el juez condenó a la acusada Irmgard Furchner, de 97 años, por complicidad en asesinato en más de 10.505 casos, así como por complicidad en tentativa de asesinato en otros cinco, según informó la cadena pública regional NDR.

NORTEAMÉRICA CUMBRE

Biden y Trudeau confirman su viaje a México en enero

Washington/Toronto. El presidente de EE.UU., Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, viajarán a México el 9 y 10 de enero para participar en la Cumbre de Líderes de América del Norte con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmaron este martes la Casa Blanca y el Gobierno canadiense. Se trata del primer viaje de Biden a México y a Latinoamérica desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una llamada con periodistas que Biden asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, conocida como "la cumbre de los tres amigos".

ESPAÑA JUSTICIA

El Gobierno español tomará medidas contra el bloqueo del poder judicial

Madrid. El Gobierno español adoptará las "medidas que sean precisas" para poner fin al bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional, después de que este suspendiera, por primera vez en democracia, la tramitación de una ley que afectaba a la renovación de sus miembros. El jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, en una comparecencia oficial, anunció este martes que el Gobierno tomará medidas para poner fin al "injustificable" bloqueo que vive tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.

EEUU BANCA

El banco Wells Fargo pagará 3.700 millones de dólares por abusar de clientes

Nueva York. El banco estadounidense Wells Fargo tendrá que pagar más de 3.700 millones de dólares en multas y reembolsos a clientes para resolver toda una serie de denuncias por supuestas malas prácticas y abusos al consumidor, según anunciaron este martes las autoridades del país. La entidad con sede en San Francisco (California, EE.UU.) deberá compensar con más de 2.000 millones de dólares a los afectados y abonar una multa de 1.700 millones, informó en un comunicado la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).

SUDÁN GOLPE

Al Bashir asume liderazgo en golpe sudanés de 1989 en primer testimonio legal

Jartum. El exdictador sudanés Omar al Bashir, derrocado hace cuatro años tras tres décadas de gobierno, confesó este martes su liderazgo en el golpe de Estado de 1989 por el que accedió al poder y reconoció ser el "líder de la revolución", en su primera comparecencia en el juicio ante un tribunal especial en Sudán, que se inició en 2020. "Me dirijo al tribunal y digo que asumo toda la responsabilidad de lo que pasó el 30 de junio (de 1989) y sé que la confesión es la mayor prueba", dijo el exmandatario en su primera comparecencia desde que empezó el juicio ante un tribunal especial en 2020 y en el que se enfrenta a cargos como "socavar el sistema constitucional por participar en el golpe de Estado de 1989", algo que podría conllevar la pena de muerte.

UE ALEMANIA

Bruselas aprueba el rescate alemán a la energética Uniper por 34.500 millones

Bruselas. La Comisión Europea dio este martes su visto bueno para que Alemania acometa una recapitalización de hasta 34.500 millones de euros de la empresa Uniper, el mayor proveedor de gas del país que atraviesa apuros financieros por la guerra rusa contra Ucrania, tras concluir que la operación respeta las normas de competencia comunitarias. "La Comisión concluyó que la medida de recapitalización contribuirá a evitar graves perturbaciones del mercado de gas natural alemán: la medida busca restaurar el balance y liquidez de Uniper en la situación excepcional causada por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrnaia, mientras mantiene las necesarias salvaguardas para limitar las distorsiones de la competencia", dijo en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

TWITTER MUSK

Musk dice ahora que dimitirá cuando encuentre a quien lo sustituya

Nueva York. El magnate Elon Musk, propietario único de Twitter, dijo este martes que dimitirá de su puesto como director ejecutivo cuando encuentre a quien lo sustituya, y tras ello solo se encargará de dirigir los equipos de software y de gestión de servidores. Fiel a su estilo, dijo en un tuit que dimitirá como jefe de Twitter "tan pronto como encuentre a alguien suficientemente loco como para tomar ese puesto", sin dar otros detalles.

QATAR 2022 ARGENTINA

Argentina recibe a los héroes del Mundial de Qatar

Buenos Aires. Miles de personas salieron hoy a las calles de Buenos Aires para recibir y rendir homenaje a los jugadores de la selección argentina de fútbol que conquistó el Mundial en Qatar el pasado domingo. El autobús que traslada al combinado dirigido por Lionel Scaloni partió poco antes de las 11.30 horas (14.30 GMT) desde el recinto deportivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rumbo a la capital del país, en donde cientos de miles de aficionados esperaban en las inmediaciones del Obelisco para recibir a los jugadores. EFE

