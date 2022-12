MERCADOS EEUU- El S&P 500 cierra con un alza del 1,49% a 3.878,42 puntos

Por Lynx Insight Service

21 dic (Reuters) - * Cierre de la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE, en inglés), según datos preliminares: el índice S&P 500 acabó la sesión con un alza del 1,49% Al cierre del mercado, el índice Dow Jones Industrial Average mostraba un alza de 526,67 puntos, un 1,60%, a 33.376,48, el S&P 500 subió 56,81 puntos, un 1,49%, a 3.878,42, y el Nasdaq Composite subió 0,04 puntos, un 1,22%, a 3,31. Los valores con peor evolución fueron Host Hotels & Resorts Inc, con una caída del 6,1%, ​Walgreens Boots Alliance Inc, con una caída del 2,4%, y ​Western Digital Corp, con una caída del 2,2%. Los valores que subieron superaron a los que cayeron en una proporción de 3,4-a-1 en la NYSE. Hubo 55 nuevos máximos y 114 nuevos mínimos. En el Nasdaq 3.120 valores subieron y 1.483 cayeron; los valores que subieron superaron a los que cayeron en una proporción de 2,1-a-1. SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL En el conjunto de la semana, el S&P 500 acumulaba una subida del 0,68%, el Nasdaq mostraba una caída del 24,94%, y el Dow Jones mostraba una subida del 1,39%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 subía un 0,77%. En el acumulado del mes, el S&P 500 caía un 4,94%, el Nasdaq subía un 76,06%, y el Dow Jones caía un 3,51%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 caía un 5,81%. En el conjunto del trimestre, el S&P 500 subía un 8,17%, el Nasdaq acumulaba una subida del 68,88%, y el Dow subía un 16,19%. El índice de valores de pequeña capitalización Russell 2000 subía un 6,74% ESTADÍSTICAS GENERALES (SPX) Cierre del día anterior = 3.821,62 Fecha del día de negociación anterior = 20/12/2022 Sesión actual/última sesión abierta = 3.839,49 Máximo de la sesión actual/última = 3.889,82 Mínimo de la sesión actual/última = 3.839,49 Nivel actual/última sesión = 3.878,42 Variación neta de la sesión actual/última = 56,80 Variación porcentual de la sesión actual/última = 1,49 Máximo de este año = 4.818,62 Fecha del máximo de este año = 4/01/2022 Mínimo de este año = 3.491,58 Fecha del mínimo de este año = 13/10/2022 PER, relación cotización-beneficio (calculado por TR) = 19,11 Rentabilidad por dividendo (calculada por TR, cierre anterior) = 2,20 Capitalización bursátil del índice (cierre anterior) = 33.661.315.509.588,30 Sectores del S&P: S&P 500 energía subió un 1,9% S&P 500 finanzas subió un 1,7% S&P 500 sanidad subió un 1,3% S&P 500 energía subió un 1,4% S&P 500 consumo básico subió un 0,8% S&P 500 tecnología subió un 1,7% S&P 500 servicios de comunicación subió un 1,2% S&P 500 industriales subió un 1,9% S&P 500 materiales subió un 0,8% S&P 500 consumo cíclico subió un 1,6% S&P 500 inmobiliaria subió un 0,9%