LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (21 de diciembre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS -El grupo de la industria The Conference Board publica la variación de su índice de confianza del consumidor de diciembre, que de acuerdo a las estimaciones del mercado habría aumentado a 101,0 desde la lectura de 100,2 del mes previo. -La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) difunde su reporte sobre las ventas de casas usadas en noviembre. -La Administración de Información de Energía (EIA), una agencia del Gobierno, publica su reporte semanal sobre los volúmenes de inventarios de petróleo y productos derivados del país. BRASIL -La agencia local de estadísticas IGBE da a conocer los datos de cuenta corriente e inversión extranjera directa en noviembre. ARGENTINA -Una agencia del gobierno publica los reportes sobre el desempeño económico de octubre y la tasa de desempleo del tercer trimestre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UCRANIA- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viaja a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden y dirigirse al Congreso, en su primer viaje conocido al extranjero 300 días después de la invasión rusa de su país vecino. Zelenski dijo que iba a Washington para mantener conversaciones con Biden con el fin de reforzar la "capacidad de resistencia y defensa" de Ucrania, ante un contexto de repetidos ataques rusos a los suministros de energía y agua en pleno invierno. ALEMANIA- Se espera que la confianza de los consumidores alemanes se recupere de cara al nuevo año, ya que las medidas de alivio adoptadas por el Gobierno para paliar la subida de los precios de la energía parecen estar surtiendo efecto, mostró una encuesta del instituto GfK. El instituto dijo que su índice de confianza de los consumidores subió a -37,8 en enero desde una lectura ligeramente revisada de -40,1 en diciembre, y por encima de las previsiones de los analistas encuestados por Reuters de -38,0. FUSIONES- La actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) a escala mundial se situó muy por debajo de la marca más alta alcanzada el año pasado, debido al colapso de los mercados de financiación de deuda y a la volatilidad de los mercados bursátiles, que diezmaron las valoraciones, por lo que los intermediarios prevén una lenta recuperación en 2023. El valor total de las fusiones y adquisiciones había caído un 37% hasta los 3,66 billones de dólares el 20 de diciembre, según datos de Dealogic, tras alcanzar un máximo histórico de 5,9 billones de dólares el año pasado. RUSIA- El presidente ruso, Vladimir Putin, participará en una videoconferencia con motivo de la puesta en marcha del yacimiento de gas de Kovykta, que alimenta el gasoducto Poder de Siberia, que transporta gas ruso a China, dijo el Kremlin. El yacimiento es el mayor del este de Rusia y su puesta en marcha forma parte de un importante esfuerzo de Rusia por aumentar el suministro de gas a China a medida que la Unión Europea reduce su dependencia de la energía rusa en respuesta a la guerra en Ucrania. CHINA- Decenas de automóviles de funerarias hacían cola ante un crematorio de Pekín, a pesar de que China no informó de nuevas muertes por COVID-19 en su creciente brote, lo que provocó críticas a las cifras oficiales del virus, mientras la capital se prepara para un aumento de los casos. A raíz de las protestas generalizadas, el país de 1.400 millones de habitantes comenzó este mes a desmantelar su impopular régimen de "cero COVID", consistente en confinamientos y pruebas que habían mantenido el virus bajo control durante tres años, aunque con un gran coste económico y psicológico. LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES PERÚ- El país declaró como "persona non grata" al embajador de México y le dio 72 horas para que abandone Lima por una "injerencia" en los asuntos internos de Perú, en una escalada de la crisis diplomática entre ambas naciones latinoamericanas por la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo. La decisión del gobierno peruano se produce horas después de que México anunció que había concedido el asilo político a la familia del exmandatario Castillo, quien fue expulsado el 7 de diciembre tras intentar disolver de forma ilegal el Congreso y reorganizar el sistema judicial en la nación andina. EEUU- La construcción de viviendas unifamiliares en Estados Unidos se hundió a un mínimo de dos años y medio en noviembre y los permisos para futuras edificaciones cayeron, debido a que las tasas hipotecarias más altas continuaron deprimiendo la actividad del mercado inmobiliario. El sombrío informe del Departamento de Comercio siguió a la noticia del lunes de que la confianza entre los constructores de viviendas se desplomó por duodécimo mes en diciembre, marcando un récord. MÉXICO- La inflación general habría repuntado en la primera mitad de diciembre luego de seis quincenas moderando su ritmo, aún cuando la variable subyacente habría detenido su rápido avance, fortaleciendo las expectativas de que el banco central seguirá con su ciclo restrictivo, mostró un sondeo de Reuters. La mediana de las proyecciones de 17 participantes recopiladas hasta la mañana del martes arrojó una tasa interanual de un 7,80% para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), por encima del 7,46% de la segunda mitad de noviembre. ARGENTINA- El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) habría avanzado un 4,5% interanual en el décimo mes del 2022, luego de registrar una mejora del 6,8% en el mismo período del año previo, según la mediana de un sondeo de Reuters. Las estimaciones entre 13 analistas locales y extranjeros reflejaron un alza promedio del 4,3% para el EMAE de octubre. WELLS FARGO- La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos aplicó a Wells Fargo & Co la mayor sanción civil jamás impuesta por el regulador, como parte de un acuerdo de 3.700 millones de dólares para resolver cargos por la mala gestión generalizada de préstamos para automóviles, hipotecas y cuentas bancarias. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor ordenó al banco pagar una sanción civil de 1.700 millones de dólares y se asignaron otros 2.000 millones de dólares para reparar más de 16 millones de cuentas de consumidores afectadas por las violaciones, dijo el regulador en un comunicado. CHINA- Las importaciones de soja procedentes de Estados Unidos en noviembre cayeron un 6,9% respecto al año anterior, mostraron datos. China, el mayor comprador mundial de soja, importó 3,38 millones de toneladas de la oleaginosa de Estados Unidos el mes pasado, por debajo de los 3,63 millones de toneladas del mismo mes del año anterior, según la Administración General de Aduanas. (REUTERS RF)