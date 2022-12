Fuente AP: YouTube TV se queda el "Sunday Night" de la NFL

YouTube TV ha surgido como el favorito para llevarse el paquete para partidos fuera de mercado del “Sunday Ticket” de la NFL, pero las partes no han finalizado el acuerdo, aseguraron el martes dos personas que tienen conocimiento de las negociaciones.

Un acuerdo podría ser anunciado desde el miércoles, indicaron las personas que hablaron con The Associated Press en condición de anonimato debido a que no tienen autorización para discutir los asuntos financieros y el contrato sigue en negociación.

El Wall Street Journal fue el primero en reportar que YouTube TV, que pertenece a Google, es el favorito para quedarse con el paquete que permite que los aficionados vean cualquier partido de domingo.

“Sunday Ticket” ha pertenecido a DirecTV desde 1994. El proveedor de televisión satelital pagó 1.500 millones de dólares al año en un contrato de ocho años que expira al final de la presente temporada.

Los espectadores pagan alrededor de 300 dólares la campaña por el “Sunday Ticket" que actualmente tiene un promedio de dos millones de suscriptores. En agosto DirecTV tenía 13,9 millones de suscriptores.

Sería la segunda ocasión en menos de dos años que la NFL se asocia con un servicio de transmisión por internet. El contrato de 11 años con Amazon Prime para el juego del jueves por la noche inició esta temporada.

Se cree que los otros contendientes por el “Sunday Ticket” eran Amazon, Apple y ESPN.

Google indicó en junio que YouTube TV, que fue presentado en 2017, superó las cinco millones de cuentas y era el servicio de paga de televisión por internet de Estados Unidos.