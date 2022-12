Francia pide a sus ciudadanos que no hagan turismo en Perú y eviten los viajes al país

París, 21 dic. Las autoridades francesas pidieron este miércoles a sus ciudadanos que no hagan viajes turísticos a Perú y que eviten los desplazamientos por ese país, en particular en el sur, a menos que sean imprescindibles, por la situación de inseguridad.

"Todo viaje turístico debe proscribirse", subrayó hoy la portavoz del ministerio francés de Exteriores en una conferencia de prensa al ser preguntada por la situación de los franceses que estaban bloqueados en Perú.

La portavoz explicó que la célula de crisis que el departamento de Exteriores había activado con la embajada francesa en Perú había permitido que se facilitaran los desplazamientos de algunos de esos franceses hasta los aeropuertos para salir del país o hasta Lima.

De esa forma, "ya no quedan más franceses bloqueados sobre el terreno en Perú", añadió.

No obstante, insistió en que las autoridades francesas siguen "extremadamente vigilantes" sobre las cuestiones de seguridad por las manifestaciones y protestas que se han desencadenado tras la destitución y detención del que era hasta el día 7 el presidente, Pedro Castillo, a quien se reprocha haber intentado un golpe de Estado para mantenerse en el poder.

La portavoz reiteró la recomendación no sólo de no hacer desplazamientos turísticos en Perú, sino también de aplazar "cualquier viaje no esencial, sobre todo al sur" del país.