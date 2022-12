España queda fuera de los Óscar, pero siguen Argentina y México

Los Ángeles (EE.UU.), 21 dic. La película española "Alcarrás", de Carla Simón, quedó fuera de la carrera de los Óscar a mejor película internacional, en la que todavía siguen "Argentina, 1985", de Santiago Mitre; y la mexicana “Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias", de Alejandro González Iñárritu.

La Academia de Hollywood anunció este miércoles en un comunicado las cintas precandidatas a diez categorías de los próximos premios, entre ellas la de película internacional.

Los filmes de Mitre e Iñárritu lucharán por llegar a las nominaciones definitivas, que se darán a conocer el 24 de enero, contra películas como: “Corsage” (Austria), “All Quiet on the Western Front” (Alemania), "Close" (Bélgica), "Decision to Leave" (Corea del Sur), "Joyland" (Pakistán), "Return to Seoul" (Cambodia), "Saint Omer" (Francia), entre otras.

La película del oscarizado Alejandro González Iñárritu logró pasar a la “shortlist”, después de una difícil trayectoria por festivales de cine en las que no obtuvo galardones importantes y tras haber quedado fuera de las nominaciones de los Globos de Oro 2023.

El filme es una historia de “auto-ficción” que a través de una experiencia onírica y psicodélica cuenta la vida Silverio Gama, un periodista que regresa a su país tras años de vivir en Los Ángeles, mientras explora temas políticos, su condición migratoria, el paso del tiempo, su identidad nacional, familiar y personal.

Con esta película Iñárritu regresaría a los premios de la Academia después de su triunfo en 2016 con “The Revenant”.

Por su parte, con "Argentina, 1985" Mitre ya obtuvo una nominación al Globo de Oro como mejor película de habla no inglesa.

El filme del director argentino, está protagonizado por Ricardo Darín y cuenta el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de 1980, un tema que no se había llevado antes al cine en este país.

La Academia de Hollywood ha dejado fuera el trabajo de Carla Simón, "Alcarrás", que logró un histórico Oso de Oro para el cine español en el pasado Festival de Berlín.

El filme es un retrato nostálgico de los recuerdos infantiles de la creadora, en donde también se muestra la dura realidad por la que atraviesa en la actualidad el campo

El paso siguiente tras este anuncio es la selección de las finalistas que llegarán a la gala de los Óscar, y que se anunciarán, junto al resto de nominadas, el 24 de enero.

Los filmes ganadores en todas las categorías serán votados por todos los académicos que hayan visto las cinco películas seleccionadas y se darán a conocer el próximo 12 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles. EFE

