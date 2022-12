El Maratón Valencia cubre en una semana el 62% de inscripciones para 2023

Valencia, 21 dic. El Maratón Valencia Trinidad Alfonso ha cubierto en apenas una semana el 62% de sus inscripciones para la edición de 2023, en la que ha subido de treinta a treinta y tres mil corredores el tope máximo para la carrera.

“No hay mejor termómetro para valorar una edición que el flujo de entrada de inscripciones para el año siguiente. Abrimos hace una semana y esta mañana en el Maratón hay 20.450 inscritos. Es un 62%, lo que nos hace prever que en febrero estará toda la inscripción”, apuntó en un encuentro con los medios Paco Borao, director de la carrera.

De esos veinte mil inscritos un 36% son de la Comunitat Valenciana, un 23% del resto de España y un 41% extranjeros. “En 2022 los extranjeros llegaron al 50% y estaremos en porcentajes similares porque ellos tienden a inscribirse más en la tercera ola”, señaló.

Además, Borao ofreció también las cifras de inscripción del Medio Maratón, que contará con veintidós mil dorsales. “Hay ya 14.600 inscritos, lo que supone también más del sesenta por ciento. Estamos orgullosos del pasado y ansiosos porque esto nos promete una edición de 2023 apasionante”, afirmó Borao, que desveló que casi seis mil atletas se han inscritos en el lote de las dos carreras.

“Podemos organizar la edición sin estar preocupados porque no se llenen los cupos porque se van a cumplir. Vamos a seguir mejorando la cantidad, aunque la infraestructura de la ciudad te limita a un máximo de corredores, y sobre todo la calidad”, apuntó.

Borao y Juan Botella, director general del club Correcaminos, co-organizador de la prueba, hablaron también del hecho de que en la edición de 2022 hubo casi ocho mil inscritos en el Maratón que no llegaron a correr.

“Teníamos treinta mil inscritos y veintiocho ocho mil confirmados pocos días antes. Cuatro mil no vinieron y otros dos mil que retiraron el dorsal no corrieron y pensamos que la mayoría son locales”, aventuró.

“El ‘gap’ (hueco) es enorme entre los inscritos y los que recogen el dorsal es algo que necesitamos comprender y que no es exclusivo de Valencia. Lo hemos visto en otros maratones, el mundo post-covid no es el mismo”, apuntó Botella.

“Creemos que hay un conjunto de factores. Se agotan pronto los dorsales y en un año cambian mucho las cosas. Aunque hay muchas herramientas no todo el mundo es tan diligente o no hacen la gestión. Necesitamos comprender el fenómeno. Queremos ver qué sucede en los primeros maratones de 2023, para ver si es un fenómeno exclusivo de 2022 y, si no lo es, tomaremos medidas”, destacó.

“La cantidad de gente que por precaución se inscribe y que hasta el último momento no sabe si corre es muy grande. Hay gente que se apunta a tres o cuatro porque 200 euros no es nada frente a la tranquilidad que le genera estar ya apuntado y luego deciden”, explicó Borao, que dijo que no se plantean arriesgar más con el ‘tope’ de dorsales dando por hecho que habrá quien no corra para no perder calidad y poder tener que dar varios pasos atrás. EFE

1010146

nhp sm/jad