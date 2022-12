El Gobierno de Meloni consigue enviar a tiempo al Parlamento los Presupuestos

Roma, 21 dic. El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni concluyó durante la madrugada de hoy y tras siete días de discusiones el examen de las enmiendas a la ley de Presupuestos y la envió al Parlamento para su aprobación, por lo que se cumplirá el plazo del fin de año, y con algunas modificaciones como la eliminación de la cantidad máxima por la que los comerciantes podían rechazar el uso de la tarjeta de pago electrónico.

La ley llegará este jueves a la Cámara de los diputados para su discusión pero el Gobierno impondrá un voto de confianza - un método muy utilizado por la política italiana para agilizar la aprobación - que será el viernes y después pasará al Senado para que quede ratificada antes del 31 de diciembre.

El primer presupuesto del Gobierno Meloni prevé un gasto de 35.000 millones de euros, de los que 21.000 serán destinados a medidas para exenciones y bonificaciones fiscales para ayudar a las empresas y los hogares a hacer frente a la crisis energética.

El paquete hará que el déficit del próximo año se eleve al 4,5 % del producto interno bruto (PIB) respecto al 3,4 % que se había previsto en septiembre y recibió el visto bueno de la Comisión Europea (CE) aunque "con algunos puntos críticos" como la introducción de un techo de 60 euros para los pagos con tarjeta que los comerciantes podían rechazar.

Por ello, finalmente el Gobierno italiano tras las recomendaciones de Bruselas decidió eliminar esta norma por lo que mantiene las multas para los comerciantes que se nieguen a aceptar pagos con tarjetas por cualquier cantidad.

Mientras que mantiene, a pesar de las indicaciones de la CE, para combatir el blanqueo de capitales,

el tope de 5.000 euros permitido en pagos en efectivo.

Otra de las novedades respecto al inicial proyecto de ley de Presupuestos es que las pensiones mínimas para los mayores de 75 años subirán a 600 euros.

Se aprobó también la posibilidad de renegociar la hipoteca de tipo variable a tipo fijo. La solicitud puede realizarse sobre préstamos hipotecarios que originalmente no superen los 200.000 euros y para aquellos que tengan un indicador de la situación económica (ISEE) que calcula la renta y patrimonio anual no superior a 35.000 euros y no hayan tenido retrasos en el pago de las letras.

En el capítulo de las intervenciones para proteger a las familias y empresas del aumento del precio de la energía en el primer trimestre de 2023 se renuevan las ayudas a aquellos que no superen los 15.000 euros de ISEE y se introducen créditos fiscales para empresas.

Otro de los temas más controvertidos fue la eliminación en los presupuestos para 2023 del actual bono cultural de 500 euros para todos los jóvenes mayores de 18 años y que será destinado sólo a aquellos con una peor situación económica y para los que hayan obtenido buenos resultados académicos.

Los presupuestos del Gobierno formado por Hermanos de Italia, Forza Italia y Liga confirman la eliminación de la llamada Renta de Ciudadanía, un sistema de subsidios introducido en el pasado por el Movimiento 5 Estrellas, a quien rechace una posibilidad de trabajo e incluso en la nueva ley se eliminó la palabra "justa oferta". EFE

ccg/ah