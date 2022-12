El cubano Jacob Forever lanza su nuevo álbum de estudio "Tamoarriba"

Miami, 21 dic. El artista de música urbana Jacob Forever lanzó al mercado su nuevo álbum de estudio, "Tamoarriba", una oda a "la felicidad, la buena música y el buen baile", como señaló un comunicado divulgado este miércoles.

El lanzamiento de "Tamoarriba" llega como un regalo de cumpleaños para sus seguidores antes de terminar el año 2022, en lo que significa su vuelta a la industria discográfica, en este caso de la mano de Forever One Music y bajo la licencia de la plataforma de distribución digital One RPM, agrega la nota.

"Tamoarriba" supone la cuarta producción de estudio del artista cubano de 41 años, nacido en la ciudad de Camagüey.

El álbum sigue al lanzamiento de su último sencillo, "Rica y Pegá", que se convirtió en tendencia en el canal de videos de YouTube.

En relación al título y la inspiración del álbum, Jacob Forever explicó que representa "la felicidad, la buena música y el buen baile".

"Tamoarriba" contiene 15 temas e incluye los sencillos "Por Qué Tú No Me Dejas? Jacob Forever feat. L Kimii", "Otro Trago- Jacob Forever feat. El Chacal" y "No Te Haga El Tanke", lanzados por el artista durante el pasado trimestre y que hasta la fecha acumulan millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

"Nos pasamos el tiempo suficiente en el estudio, el tiempo que amerita una producción bien trabajada, porque nuestro público siempre nos exige lo mejor", destacó Yosdany Jacob Carmenates, más conocido como Jacob Forever.

"Cuidamos cada detalle y la gente se dará cuenta que este nuevo álbum está repleto de canciones bailables y pegadizas, con arreglos y letras con todo el potencial para posicionarse en los primeros lugares, tanto en el país como en el exterior, espero que lo disfruten", destacó el artista.

Dentro de los recientes galardones recibidos por Jacob Forever resalta el premio honorífico a "Mejor Trayectoria Musical" de los Premios Carteles en su trigésimo tercera edición, que reconoce su extensa trayectoria.

El cantante, que celebra más de 20 años en la industria musical, se convirtió en el primer artista en recibir este reconocimiento de Premios Carteles liderados por la Revista Carteles. EFE

