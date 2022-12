Confianza de consumidores en EEUU sube a mayor nivel en 8 meses

(Bloomberg) -- La confianza de los consumidores en Estados Unidos aumentó más de lo previsto hasta su nivel más alto desde abril, ya que la inflación disminuyó y los precios de la gasolina cayeron.

El índice de The Conference Board aumentó a 108,3 este mes desde una lectura revisada al alza de 101,4 en noviembre, según datos publicados el miércoles. La proyección media en una encuesta de economistas de Bloomberg apuntaba a 101.

Un indicador de expectativas, que refleja la perspectiva de seis meses de los consumidores, subió a 82,4, el nivel más alto desde enero. El indicador del grupo de condiciones actuales avanzó a 147,2, un máximo de tres meses.

Es probable que lo peor de la inflación ya pasó, y los precios de la gasolina que han caído a su nivel más bajo desde mediados de 2021 han ofrecido cierto alivio a los consumidores. La mediana de la tasa de inflación prevista para los próximos 12 meses cayó a 5,9%, según mostraron los datos del Conference Board.

“Las expectativas de inflación retrocedieron en diciembre a su nivel más bajo desde septiembre de 2021, con las recientes caídas en los precios de la gasolina ofreciendo un gran impulso”, dijo Lynn Franco, directora sénior de indicadores económicos del Conference Board.

Los consumidores se mostraron un poco más optimistas sobre las condiciones actuales y futuras del mercado laboral. La proporción de consumidores que dijeron que los empleos eran actualmente “abundantes” aumentó a 47,8%. La proporción de personas que esperan más trabajos en los próximos seis meses también creció.

Sin embargo, los planes de compra de viviendas y electrodomésticos importantes disminuyeron y casi no registraron cambios en el caso de los vehículos.

El índice de precios de gastos de consumo personal, que la Reserva Federal utiliza para su objetivo de inflación, y los datos del gasto de los consumidores correspondientes a noviembre se publicarán el viernes.

