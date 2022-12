Bachelet dice estar "disponible a contribuir" al proceso constituyente chileno

Santiago de Chile, 20 dic. La exmandataria chilena, Michelle Bachelet, afirmó este martes que está "disponible a contribuir" al proceso constituyente tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre oficialismo y oposición, pacto a punto de convertirse en un proyecto de reforma constitucional que tendrá que ser aprobado por 4/7 de los parlamentarios.

"Mi partido (Partido Socialista) me ha pedido que contribuya como expresidenta de la República. Obviamente uno está disponible a contribuir, pero de qué manera es la pregunta que, digamos, decidiré en un futuro, aunque creo que los expresidentes debiéramos, como lo hicimos en el proceso anterior, más que ser expertos escribiendo una Constitución, poder ser consultados y dar opiniones. Esa yo creo que debería ser el rol de los expresidentes y no ser expertos", precisó la ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

"Es súper importante que haya habido un acuerdo, más allá de que a algunos les gustan más partes del acuerdo que a otros, pero creo que es una tremenda oportunidad para aprender de las lecciones del pasado y mirar cómo seguimos perfeccionando nuestra democracia y el respeto por los derechos humanos. Creo que la Constitución nueva que sea una base común debe llevar muy fuertemente estos componentes", agregó.

Además, Bachelet señaló que la democracia chilena "necesita nuevas caras, nuevas voces, nuevas ideas", y que si bien está "siempre dispuesta a contribuir, también se necesita gente nueva".

El pacto, alcanzado después tres meses de negociaciones luego de que un 62 % rechazara la propuesta de nueva ley fundamental, establece que el nuevo órgano redactor será un órgano integrado por 50 personas electas por la ciudadanía y 24 expertos designados: 12 de ellos por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, con un rol vinculante en el proceso de elaboración de la propuesta constitucional.