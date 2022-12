Ubal: "Mi ilusión es jugar en el Barça o si no en algún grande de Europa"

Bilbao, 20 dic. El uruguayo Agustín Ubal, base cedido por el FC Barcelona al Surne Bilbao Basket el pasado septiembre, aseguró que su "ilusión siempre será jugar" en el equipo azulgrana o, si no, "en algún grande de Europa".

"Trabajo todos los días para ser mejor jugador. Si eso me da para llegar al Barça la próxima temporada o dentro de dos ya lo veremos. No me quiero apresurar y miro al día a día. De momento pienso en Bilbao y en lo que está dejando en mi carrera que es muchísimo", recalcó Ubal en su primera rueda de prensa como 'hombre de negro'.

El jugador sudamericano, de 20 años, está muy satisfecho de sus primeros meses en Bilbao a pesar de un inicio complicado en el que un virus le apartó del equipo en el primer tramo de competición.

"Estoy tratando de absorber todo lo que puedo compartiendo equipo con profesionales y aprovechando cada minuto", apuntó Ubal quien desveló que después de su cesión la pasada temporada al Breogán su prioridad era repetir experiencia en la ACB por encima de ofertas en la LEB Oro como la que tuvo del Lleida.

Por otro lado, el uruguayo, el jugador con menos minutos de la plantilla (3,26 en 8 partidos en ACB y 8,7 en 3 partidos de Liga de Campeones) espera aprovechar el partido europeo de mañana, miércoles, frente al Nymburk checo, intrascendente para un Surne Bilbao ya clasificado como primero de grupo.

"Puede ser un partido para dar descanso a los jugadores con más minutos y afianzar a otros que no entran tanto en la rotación. En mi rol trabajo para dar un paso adelante y ser sólido cada vez que Jaume (Ponsarnau) me da un minuto o cinco y aportar para que pueda seguir confiando", reflexionó. EFE

