Sandra Sánchez: "Hay veces que me pican las ganas de volver"

Madrid, 20 dic. Sandra Sánchez, ex karateka y medalla de oro olímpica en los Juegos de Tokio 2020, reconoció que a pesar de su retirada hay veces que le pican "las ganas de volver" a competir.

"A veces le pregunto a Jesús, mi entrenador, si nos preparamos para un campeonato y luego me dice que lo piense bien y me vuelve a poner los pies en la tierra. Hay veces que me pican un poquillo las ganas de volver", declaró.

"El retiro lo llevo bien porque era una decisión muy meditada, pero voy gestionando los sentimientos que voy viviendo en cada momento. Todavía tiene que llegar el Europeo o el Mundial y vivirlo desde el otro lado", añadió antes de la gala de entrega de los Premios AS del Deporte de este martes en Madrid. EFE

cmg/arh